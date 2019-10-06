İngiltere'de gündem yine Çağlar Söyüncü!

Spor Arena Dış Haberler | Premier Lig'de Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, lider Liverpool'a 90+5'te yediği golle 2-1 yenildi ancak Milli futbolcu, performansıyla yine geçer not aldı.



Maçın ardından Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, "Çağlar öğrenmeye devam ediyor. Çok çetin, çok güçlü! Her şeyi yapmak istiyor. Öğrenmesi gereken şeylerden birisi de sabır. Ama Çağlar'ın çok güçlü olduğunu söyleyebilirim ve takımda tüm antrenörlerden bir şeyler öğrenmeye çalışıyor." sözlerini kullandı.



MAÇIN EN İYİSİ ÇAĞLAR SEÇİLDİ



Öte yandan Leicester Mercury sitesi, Liverpool maçının en iyi futbolcusu olarak Çağlar'ı gösterdi. İngiliz sitesi, genç futbolcu için "Türk futbolcu yine gelişimini sürdürerek iyi bir maç çıkarttı. Güçlü ve çabuk bir oyuncu. Topları karşılamakta da oldukça iyiydi. Tek hatası Salah'ı kaçırdıktan sonra sarı kart görmesiydi." dendi.