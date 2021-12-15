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İngiltere'de günlük Covid-19 vaka sayısında rekor - Son Dakika

İngiltere'de günlük Covid-19 vaka sayısında rekor

15.12.2021 21:42
İngiltere'de günlük Covid-19 vaka sayısında rekor

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 78 bin 610 vaka tespit edilmesi ile salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına kayıtlara geçti.

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 78 bin 610 vaka tespit edilmesi ile salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına kayıtlara geçti.

İngiltere'de korona virüs salgınında vaka sayılarındaki endişe verici artış sürüyor. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde son 24 saatte 78 bin 610 vaka tespit edildi ve günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısının bugün kaydedildiği İngiltere'de toplam vaka sayısı ise 11 milyon 10 bin 286'ya yükseldi. Bir önceki rekor vaka sayısı 8 Ocak'ta 68 bin 53 vaka ile kaydedilmişti.

Son 24 saatte 165 can kaybı

Son 24 saatte virüs nedeniyle 165 kişinin hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybı ise 146 bin 791'e yükseldiği. Sağlık Bakanlığı, virüsün yayılmasını önlemek için yürütülen aşı programıyla 12 yaşın üzerindeki nüfusun yüzde 81.5'inin tamamen aşılandığını, yüzde 43'üne ise 3. doz güçlendiricinin uygulandığını aktardı.

Omicron vaka sayısı 10 bini aştı

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) bugün 4 bin 671 Omicron vakası kaydedildiğini ve toplam bilançonun 10 bin 17'ye yükseldiğini duyurdu.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) CEO'su Amanda Pritchard vakaların rekor sayıya ulaşması konusunda "herkesin endişelenmesi gerektiğini" söyledi.

(Aylin Albayrak/İHA)

İngiltere'de günlük Covid-19 vaka sayısında rekor

Togo Cumhuriyeti, Omicron, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de günlük Covid-19 vaka sayısında rekor - Son Dakika


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