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İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 129 bini geçti - Son Dakika

İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 129 bini geçti

28.12.2021 22:02
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 129 bini geçti

İngiltere'de son 24 saatte 129 bin 471 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçti.

İngiltere'de son 24 saatte 129 bin 471 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçti.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 129 bin 471 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bu sayı, salgının başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka oldu.

Açıklanan sayı, Noel ve sonrasındaki tatiller nedeniyle İskoçya ve Kuzey İrlanda'daki vakaları kapsamıyor. Buna rağmen, 25 Aralık'ta kaydedilen 122 bin 186'lık rekor vaka sayısı geçildi.

Omicron varyantı 177 bin 201'e çıktı

İngiltere ve Kuzey İrlanda'da 17 bin 269 vaka sayısının görülmesiyle Omicron vaka sayısı 177 bin 201'e çıktı. Ancak Galler'in Noel ve resmi tatiller nedeniyle bildirimde bulunmaması ve İskoçya da artık haftada bir açıklama kararı aldığı için toplam Omicron varyantı vaka sayısı tam olarak bildirilemedi.

Öte yandan hastanedeki hasta sayısı, bir gün içinde yaklaşık 1000 artarak 8 bin 474'ten 9 bin 546'ya çıktı. Geçen haftaya göre artış olsa da salgının zirvesinde görülen 34 bin hasta sayısının çok gerisinde kalındı.

İngiltere'de hükümet, dün artan vakalara rağmen yeni yıldan önce yeni kısıtlama getirmeme kararı almıştı. Ancak Galler'de gece kulüplerinin kapatılması ve İskoçya'da da sosyalleşmenin sınırlandırılması kararlaştırılmıştı.

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Kuzey İrlanda, İskoçya, England, Noel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 129 bini geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 129 bini geçti - Son Dakika
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