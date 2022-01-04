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İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 200 bini geçti - Son Dakika

İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 200 bini geçti

04.01.2022 19:40
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 200 bini geçti

İngiltere'de son 24 saatte 218 bin 724 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle "salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı" kayda geçti.

İngiltere'de son 24 saatte 218 bin 724 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle "salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı" kayda geçti.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 148 bin 941'e çıktı.

Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlayan İngiltere'de ilk dozu yaptıranların sayısı 51 milyon 820 bin 652'ye ulaşırken, bunlardan 47 milyon 482 bin 789'una ikinci doz da uygulandı. Güçlendirici Kovid-19 aşısını alanların sayısı 34 milyon 363 bin 986'ya ulaştı.

Ülkede 31 Aralık'ta ise 189 bin 846 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, bu rakam, "salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı" olarak kayda geçmişti.

İngiltere'de hükümet, artan vakalara rağmen yeni yıldan önce yeni kısıtlama getirmeme kararı almıştı. Ancak Galler'de gece kulüplerinin kapatılması ve İskoçya'da da sosyalleşmenin sınırlandırılması kararlaştırılmıştı.

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England, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 200 bini geçti - Son Dakika
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