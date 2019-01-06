İngiltere'de Günlük Ölümün En Yüksek Olduğu 6 Ocak'ta Halka Dışarı Çıkmayın Uyarısı

İNGİLTERE'DE uzmanlar halka 6 Ocak'ta "Evinizde oturun, riskli işler yapmaktan ve dışarı çıkmaktan kaçının çünkü bu pazar, İngiltere'de ölümlerin en çok yaşandığı gün" çağrısı yaptı.

İNGİLTERE'DE uzmanlar halka 6 Ocak'ta "Evinizde oturun, riskli işler yapmaktan ve dışarı çıkmaktan kaçının çünkü bu pazar, İngiltere'de ölümlerin en çok yaşandığı gün" çağrısı yaptı.



Bu fikir birçoklarına ürkütücü gelebilir. Ancak İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verileri 2005'ten bu yana 6 Ocak'ta diğer herhangi bir gün de yaşanandan daha fazla ölüm vakası görüldüğünü ortaya çıkardı.



6 Ocak'ta ortalama ölen kişi ortalaması 1.732'ye ulaşırken, bu oran yıl geleninde 1.387 olarak hesaplandı. Ayrıca 5 ve 7 Ocak tarihlerinde de ortalamaya göre daha sık ölümler yaşanıyor.



Analistler 6 Ocak'ta yükselen ölümlerin, soğuk havanın insanları enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı daha kırılgan yapmasıyla ilgili olduğunu söylüyor. Sonuç olarak bu hastalıklar özellikler yaşlılar arasında fiziksel zayıflıklara ve ölüme yol açabiliyor.



6 OCAK ULUSAL ÖLÜM GÜNÜMÜZ



The Daily Telegraph gazetesinin haberine göre Shepell Araştırma Grubu'ndan Steve Cottle "İntihar ve intihar girişimleri, Noel tatilinin ardından ve Ocak ayının başlarında, yükseliş eğilimde oluyor" diye belirtiyor.



Öte yandan cenaze hizmetleri veren Beyond, 30 Temmuz'da 1.208 olan ortalama ölüm sayısının yıl boyunca en düşük seviyesine indiğini ifade ediyor. ve bu seviye günlük yılın ortalamasının yüzde 13 altında.



Beyon'un kurucu ortağı James Dunn, "Noel tatilinin hemen arkasından böyle bir gerçekle yüzleşmek dehşet verici. Ama 6 Ocak bizim 'ölüm' günümüz" diye konuştu.

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