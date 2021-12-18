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İngiltere'de günlük vaka sayısı 2 gündür 90 binin üzerinde - Son Dakika

İngiltere'de günlük vaka sayısı 2 gündür 90 binin üzerinde

18.12.2021 19:47
İngiltere'de günlük vaka sayısı 2 gündür 90 binin üzerinde

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 90 bin 418 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 11 milyon 279 bin 428'e yükseldi.

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 90 bin 418 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 11 milyon 279 bin 428'e yükseldi. Ülkede günlük vaka sayısı 2 gündür 90 binin üzerinde seyrederken, Omicron mutasyonlu toplam vaka sayısı ise 24 bin 968'a ulaştı.

İngiltere'de korona virüs salgınında günlük vaka sayıları 2 gündür 90 binin üzerinde seyrediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 90 bin 418 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 11 milyon 279 bin 428'e yükseldiği ifade edildi. Bakanlık ayrıca, son 24 saatte 125 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 147 bin 173'e yükseldiğini aktardı. Ülkede geçtiğimiz çarşamba gününden bu yana art arda 3 gündür tazeleyen günlük vaka sayılarının, dün 93 bin 45'e ulaşması ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçmişti.

Covid-19 aşılamasıyla ilgili verileri de paylaşan Bakanlık, nüfusun yüzde 81,7'sinin Covid-19'a karşı tamamen aşılandığını, yüzde 47,2'sine ise 3'üncü doz aşı uygulandığını belirtti.

Omicron vaka sayısı 24 bin 968'e yükseldi

Birleşik Krallık genelinde son 24 saatte 10 bin 59 yeni Omicron mutasyonlu vakanın tespit edilmesi ile toplam Omicron vaka sayısı 24 bin 968'e yükseldi. Yeni tespit edilen vakaların 9 bininden fazlasının İngiltere'de olduğu ve İngiltere'yi Kuzey İrlanda, İskoyça ve Galler'in takip ettiği belirtildi.

(Aylin Albayrak/İHA)

İngiltere'de günlük vaka sayısı 2 gündür 90 binin üzerinde

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Omicron, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de günlük vaka sayısı 2 gündür 90 binin üzerinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de günlük vaka sayısı 2 gündür 90 binin üzerinde - Son Dakika
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