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İngiltere'de günlük vaka sayısı 20 binin üzerinde seyrediyor - Son Dakika

İngiltere'de günlük vaka sayısı 20 binin üzerinde seyrediyor

01.07.2021 18:57
İngiltere'de günlük vaka sayısı 20 binin üzerinde seyrediyor, System.String[]

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 27 bin 989 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 828 bin 463'e ulaştı.

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 27 bin 989 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 828 bin 463'e ulaştı.

İngiltere'de Covid-19'a bağlı günlük vaka sayısı 20 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 27 bin 989 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 828 bin 463'e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 22 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 128 bin 162'ye yükseldi. İngiltere'de 29 Ocak'ta 28 bin 910 vakanın kayıtlara geçmesinden bu yana günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 44 milyon 860 bin 978 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 33 milyon 48 bin 199 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

JOHNSON, 19 TEMMUZ İÇİN İYİMSER

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı bir açıklamada, 19 Temmuz'da Covid-19 kısıtlamalarının sona ermesi konusunda "iyimser" olduğunu ancak "bazı ek önlemlerin" alınması gerekebileceğini belirtti. Johnson ayrıca, iki doz aşı olmanın yurtdışı seyahatleri için "kurtarıcı" olabileceğini de sözlerine ekledi.

ŞUBAT AYINDAN BU YANA HAFTALIK VAKA SAYISI EN YÜKSEK SEVİYEDE

İngiltere'de Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) Covid-19'a ilişkin verileri toplayan uygulaması Test ve Takip sistemine göre, haftalık Covid-19 vakalarının Şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi. Uygulamadan alınan rakamlara göre, 23 Haziran'a kadar olan bir haftalık sürede 79 bin 248 vakanın tespit edildiği, bu oranın bir önceki haftaya göre yüzde 43 daha yüksek olduğu kaydedildi.

NHS Test ve Takip uygulaması, ülkede haftalık Covid-19 vakalarının 17 Şubat haftasından bu yana en yüksek seviyede olduğunu ortaya koydu. Uygulamaya göre ayrıca 23 Haziran haftasında 10 bin 289 kişinin karantina otellerinde kaldığı belirtildi.

(Aylin Karadeniz/İHA)

İngiltere'de günlük vaka sayısı 20 binin üzerinde seyrediyor

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, England, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de günlük vaka sayısı 20 binin üzerinde seyrediyor - Son Dakika


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