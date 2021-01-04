- İngiltere'de günlük vaka sayısı rekor tazeledi- Son 24 saatte 58 bin 784 yeni vaka görüldü - Son Dakika

- İngiltere'de günlük vaka sayısı rekor tazeledi- Son 24 saatte 58 bin 784 yeni vaka görüldü

04.01.2021 20:00

- İngiltere'de günlük vaka sayısı rekor tazeledi Son 24 saatte 58 bin 784 yeni vaka görüldü İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 58 bin 784 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 713 bin 563'e yükseldi.

- İngiltere'de günlük vaka sayısı rekor tazeledi

Son 24 saatte 58 bin 784 yeni vaka görüldü

MANCHESTER - İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 58 bin 784 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 713 bin 563'e yükseldi. Ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

İngiltere'de Covid-19 salgınında günlük vaka sayısı rekor tazeledi. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 58 bin 784 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 2 milyon 713 bin 563'e ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 407 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 75 bin 431'e yükseldi. İngiltere'de salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Oxford-AstraZeneca'nın Covid-19 aşısı uygulanmaya başladı

Dünyada bir ilk olarak İngiltere'de bugün Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın geliştirdiği Covid-19 aşısı uygulanmaya başladı. Aşı ilk kez 82 yaşındaki bir diyaliz hastasına yapıldı. Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen aşıdan 100 milyon doz sipariş eden İngiltere, önümüzdeki 3 ay içinde milyonlarca kişiyi aşılamayı planlıyor. İngiltere'de Covid-19 aşısı Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı yönergesine göre öncelikle 80 yaş üstü kişilere, bakım evi ve sağlık çalışanlarına uygulanacak.

- İngiltere'de günlük vaka sayısı rekor tazeledi- Son 24 saatte 58 bin 784 yeni vaka görüldü
- İngiltere'de günlük vaka sayısı rekor tazeledi- Son 24 saatte 58 bin 784 yeni vaka görüldü
- İngiltere'de günlük vaka sayısı rekor tazeledi- Son 24 saatte 58 bin 784 yeni vaka görüldü
- İngiltere'de günlük vaka sayısı rekor tazeledi- Son 24 saatte 58 bin 784 yeni vaka görüldü

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - İngiltere'de günlük vaka sayısı rekor tazeledi- Son 24 saatte 58 bin 784 yeni vaka görüldü - Son Dakika


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