- İngiltere'de günlük vaka sayısı rekor tazeledi- Son 24 saatte 58 bin 784 yeni vaka görüldü - Son Dakika

- İngiltere'de günlük vaka sayısı rekor tazeledi

Son 24 saatte 58 bin 784 yeni vaka görüldü

MANCHESTER - İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 58 bin 784 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 713 bin 563'e yükseldi. Ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

İngiltere'de Covid-19 salgınında günlük vaka sayısı rekor tazeledi. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 58 bin 784 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 2 milyon 713 bin 563'e ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 407 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 75 bin 431'e yükseldi. İngiltere'de salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Oxford-AstraZeneca'nın Covid-19 aşısı uygulanmaya başladı

Dünyada bir ilk olarak İngiltere'de bugün Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın geliştirdiği Covid-19 aşısı uygulanmaya başladı. Aşı ilk kez 82 yaşındaki bir diyaliz hastasına yapıldı. Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen aşıdan 100 milyon doz sipariş eden İngiltere, önümüzdeki 3 ay içinde milyonlarca kişiyi aşılamayı planlıyor. İngiltere'de Covid-19 aşısı Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı yönergesine göre öncelikle 80 yaş üstü kişilere, bakım evi ve sağlık çalışanlarına uygulanacak.