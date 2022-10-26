İngiltere'de kuşları zombiye dönüştüren gizemli virüs paniği yaşanıyor - Son Dakika
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İngiltere'de kuşları zombiye dönüştüren gizemli virüs paniği yaşanıyor

26.10.2022 15:44

İngiltere'de ortaya çıkan gizemli bir virüs bulaştığı kümesteki kuşları zombiye dönüştürerek boyunlarını kırıyor. Son dönemde yaşanan olaylar güvercin sahiplerini adeta perişan ediyor.

Başta ülkemiz olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde güvercinlere büyük sevgi duyan insanlar mevcut. İngiltere de çok sayıda güvercinin beslendiği ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak İngiltere'de son dönemde yaşanan olaylar güvercin sahiplerini adeta perişan etmiş durumda.

GİRDİĞİ KÜMESTE SAĞLAM KUŞ BIRAKMIYOR

Son dönemde patlak veren gizemli zombi virüsü bulaştığı kümeslerde büyük bir yıkıma neden oluyor ve güvercinlerin ölümüne neden oluyor. Kanatlarda titreme yapan virüs, güvercinlerinin boynunun kırılmasına sebep oluyor.

DAHA FAZLA YAYILMASINDAN KORKULUYOR

Büyük paniğe neden olan gizemli virüsün İngiltere'nin ve dünyanın çeşitli bölgelerine yayılmasından korkuluyor. Yetkililerin de konuyla ilgili harekete geçtiği ve virüse karşı çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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