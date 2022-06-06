İngiltere'de haftada 4 gün çalışma denemesi başlatıldı - Son Dakika
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İngiltere'de haftada 4 gün çalışma denemesi başlatıldı

06.06.2022 12:57
İngiltere'de haftada 4 gün çalışma denemesi başlatıldı

İngiltere'de 6 ay boyunca 3 binden fazla çalışanın haftada 4 gün çalışacağı pilot uygulama başlatıldı.

İngiltere'de 6 ay boyunca 3 binden fazla çalışanın haftada 4 gün çalışacağı pilot uygulama başlatıldı.

Ülkede kar amacı gütmeyen "4 Day Week Global" adlı kuruluşça yürütülen pilot uygulama kapsamında 70 şirketten 3 bin 300 çalışanın çalışma süreleri yüzde 20 oranında kısaltılırken, maaşlarında herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek.

Haftada 4 gün çalışma denemesi kapsamında çalışanların refahı ve iş verimliliğinin yanı sıra uygulamanın çevre ve cinsiyet eşitliği üzerindeki etkileri ölçülecek.

Denemenin sonuçları, Cambridge Üniversitesi, Oxford Üniversitesi ve Boston College'dan araştırmacılarca değerlendirilecek.

İskoçya ve İspanya'da da bu yıl içinde benzer bir deneme başlatılacak.

"Şirketlerin rekabetinde yeni sınır yaşam kalitesidir"

4 Day Week Global'in Üst Düzey Yöneticisi Joe O'Connor, İngiltere'de başlatılan pilot uygulamaya ilişkin "Kovid-19 salgınını geride bırakırken, giderek daha fazla şirket bunun farkına varıyor. Rekabet için yeni sınır, yaşam kalitesidir ve daha az saat, çıktı odaklı çalışma, şirketlere rekabet avantajı sağlamanın aracıdır." açıklamasında bulundu.

İzlanda'da haftada 4 gün çalışma denemesi başarıyla sonuçlanmıştı

İzlanda'da araştırmacılar, geçen yıl yaptıkları açıklamada, dünyanın şimdiye kadarki en büyük haftada 4 gün çalışma denemesinin büyük başarıyla sonuçlandığını ve İngiltere'de de test edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Denemenin ardından İzlanda'daki Sürdürülebilirlik ve Demokrasi Derneği (Alda) ile İngiltere'deki "Autonomy" adlı düşünce kuruluşlarının yayımladığı ortak analiz, 2015'ten 2019'a kadar süren ve 2 bin 500'den fazla kişinin katıldığı denemelerin "üretkenliği ve refahı" artırdığını ortaya koymuştu.

Denemeye katılan işçilerin refahının bir dizi göstergede önemli ölçüde iyileştiği, stres ve tükenmişliğin yanı sıra sağlık, iş ve yaşam dengesinin hemen hemen pilot programa katılan tüm gruplarda önemli ölçüde iyileştiğini göstermişti.

Öte yandan araştırmacılar, denemeye dahil edilen iş yerlerinin çoğunda üretkenlik ve hizmet sunumunun aynı kaldığını veya iyileştiğini gözlemlemişti.

İngiltere'de de ana muhalefetteki İşçi Partisi dahil farklı partilerden 45 milletvekili, 2020'de hükümeti haftada 4 gün çalışma önerisini incelemek için bir komisyon kurmaya çağıran önergeye imza atmıştı.

YORUMLAR
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İngiltere'de 70 şirkette pilot uygulama: Binlerce işçi haftada 4 gün çalışacak İngiltere'de 70 şirkette pilot uygulama: Binlerce işçi haftada 4 gün çalışacak Soygun başlıyor: La Casa de Papel: Kore'nin resmi fragmanı yayında! Soygun başlıyor: La Casa de Papel: Kore'nin resmi fragmanı yayında!
Kaynak: AA

England, İspanya, İzlanda, Pilot, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de haftada 4 gün çalışma denemesi başlatıldı - Son Dakika

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