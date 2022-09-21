İngiltere'de haftada 4 gün çalışma denemesine katılan firmalar, uygulamayı kalıcı hale getirecek - Son Dakika
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İngiltere'de haftada 4 gün çalışma denemesine katılan firmalar, uygulamayı kalıcı hale getirecek

21.09.2022 16:34
İngiltere'de haftada 4 gün çalışma denemesine katılan firmalar, uygulamayı kalıcı hale getirecek

İngiltere'de haftada 4 gün çalışma denemesine katılan birçok İngiliz firması, 6 aylık pilot uygulama sona erdikten sonra uygulamayı kalıcı hale getirmeyi planladıklarını bildirdi.

İngiltere'de haftada 4 gün çalışma denemesine katılan birçok İngiliz firması, 6 aylık pilot uygulama sona erdikten sonra uygulamayı kalıcı hale getirmeyi planladıklarını bildirdi.

Ülkede kar amacı gütmeyen "4 Day Week Global" adlı kuruluşun geçen haziranda başlattığı ve 6 ay boyunca 3 binden fazla çalışanın haftada 4 gün çalıştığı pilot uygulama devam ediyor.

Veriler, 6 aylık denemenin yarısında, firmaların çoğunda üretkenliğin korunduğunu veya iyileştirildiğini ortaya koydu.

Firmalar: Verimlilik aynı kaldı veya arttı

Haftada 4 gün çalışma denemesine katılan 73 şirketten 41'i ile pilot uygulamanın yarısında bir anket yapıldı.

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 86'sı, pilot uygulama sona erdikten sonra haftada 4 gün çalışma politikasını sürdüreceklerini belirtti.

Firmaların yüzde 95'i, 4 gün çalışma denemesinde verimliliğin aynı kaldığını veya arttığını kaydetti.

Bu yıl sonunda sona erecek denemenin sonuçları Cambridge Üniversitesi, Oxford Üniversitesi ve Boston College'dan araştırmacılarca değerlendirilecek.

İzlanda'da haftada 4 gün çalışma denemesi başarıyla sonuçlanmıştı

İzlanda'da araştırmacılar, 2021'de yaptıkları açıklamada, dünyanın şimdiye kadarki en büyük haftada 4 gün çalışma denemesinin büyük başarıyla sonuçlandığını ve İngiltere'de de test edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Denemenin ardından İzlanda'daki Sürdürülebilirlik ve Demokrasi Derneği (Alda) ile İngiltere'deki "Autonomy" adlı düşünce kuruluşlarının yayımladığı ortak analiz, 2015'ten 2019'a kadar süren ve 2 bin 500'den fazla kişinin katıldığı denemelerin "üretkenliği ve refahı" artırdığını ortaya koymuştu.

İngiltere'de de ana muhalefetteki İşçi Partisi dahil farklı partilerden 45 milletvekili, 2020'de hükümeti haftada 4 gün çalışma önerisini incelemek için bir komisyon kurmaya çağıran önergeye imza atmıştı.

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Kaynak: AA

England, İzlanda, Pilot, Güncel, Son Dakika

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