İngiltere'de haftanın maçında Liverpool ile Chelsea berabere kaldı

Chelsea, rakibinin ligde sahasındaki yedi maçlık galibiyet serisine son verdi.

10 kişi kalan rakibine ikinci yarıda büyük bir baskı kuran Liverpool, aradığı golü bulamayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

İlk yarının uzatma bölümünde gelişen Liverpool atağında, Chelseali savunma oyuncusu Reece James kale çizgisi üzerinde topa elle müdahale edince maçın hakemi Anthony Taylor, penaltı noktasını gösterdi ve İngiliz futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Haftanın önemli maçında Anfield Road Stadı 'nda Liverpool'a konuk olan Chelsea, 22. dakikada Kai Havertz'in golüyle 1-0 öne geçti.

İngiltere Premier Lig'de oynanan 3. hafta maçında Liverpool ile Chelsea , 1-1 berabere kaldı.

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