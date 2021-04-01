İngiltere'de hakkında tecavüz ve şiddet iddiaları olan polis hakkında 3 yıl sonra soruşturma açıldı

Londra Emniyet Müdürlüğü, bir polis memuru hakkında, iki kadın meslektaşının tecavüz iddialarıyla ilgili olarak 3 yıl sonra soruşturma başlattı. Polis memuru, şikayetlere karşın görevden alınmamış ve yargılanmamıştı. Kadın polislere tazminat ödenmişti.

Londra Emniyet Müdürlüğü yetkilileri şimdi ise "her türlü ev içi şiddet iddiasını son derece ciddiyetle ele aldıklarını" söylüyor.

BBC'nin de dahil olduğu bir araştırma, Londra Emniyet Müdürlüğü'nün, kadınların iddialarının detaylarının, vaktinde şikayet edilen polise sızdırılıp sızdırılmadığının da araştırıldığını ortaya koydu.

Usulsüzlükler de incelenecek

BBC muhabirleri, kar amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluş olan Araştırmacı Gazetecilik Bürosu ile işbirliği içinde sürdürdükleri araştırma sonucu, polis teşkilatının şimdi yalnızca suçlamaları değil, şikayetlerin ele alınış sürecinde yapılmış olabilecek usulsüzlükleri de inceleyeceğini öğrendi.

BBC, iddiaların sahibi kadınları korumak amacıyla ve polis memuru da zanlı konumunda olduğu için üç kişinin kimliklerini de gizli tutuyor.

Haberde "Holly" adıyla anılan kadınlardan biri, yeni polis memuru olduğu günlerde, kendisinden daha kıdemli ve yaşça da daha büyük olan bir meslektaşıyla ilişkiye başlamıştı.

"Holly", bu kişinin birkaç ay içerisinde giderek daha saldırgan birine dönüştüğünü anlatıyor. 2013 yılında arkadaşlarıyla dışarı çıktıkları bir gece, kendisini saçlarından sürükleyerek yemek masasının üstüne ittiğini, "Lütfen dur, canımı yakıyorsun" dediğini anlatıyor. Kaburgalarının kırıldığını anlatırken "İnanılmaz acı içindeydim, nefes alamıyordum" diyor.

Gürültüleri ve çığlıkları duyan komşular polis çağırıyor ama "Holly" şikayetçi olmaya korkuyor.

"Holly" bir başka gün de tecavüze uğradığını söylüyor.

'Bana karşı giderek saldırganlaştı'

Suçlamaların hedefindeki erkek polis memuru, daha sonra bu haberde "Kate" diye anacağımız ikinci bir kadın meslektaşıyla ilişkiye girip onunla aynı eve çıkıyor. Sonra yaşanan süreç "Holly"nin anlattıklarına benziyor.

"Kate" de ilişkinin sürdüğü üç yıl boyunca şiddete ve tecavüze maruz kaldığını anlatıyor, bir kez polis binasının otoparkında "arabasının içinde dövüldüğünü" söylüyor:

"Beraberliğimizin dördüncü ayından itibaren bana kötü davranmaya başladı. Beni öldürmeye çalıştı. Yatak odasında beni şifonyere doğru savurdu. Sonra üzerime koşup beni aldı ve yatağa yapıştırdı, boğazımı sıkmaya başladı."

Bu olaydan kısa süre sonra "Kate" ilişkiyi bitirmiş.

İki kadın tanışıp şikayette bulunuyor

Ortak bir arkadaşları "Holly" ile "Kate" tanıştırmış ve iki kadın, yaşadıklarının aynı olduğunu fark etmiş.

2017 yılında, erkek polis memuru tarafından fiziksel ve cinsel şiddete maruz bırakıldıkları iddiasıyla resmen şikayette bulunmuşlar.

Erkek polis suçlamaları inkar etmiş, Essex Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmadan sonra, Kraliyet Savcılık Makamı 2019 yılında dava açmak için yeterli kanıt olmadığına karar vermiş.

"Holly", "Bu gerçekten kötü yürütülen bir soruşturmaydı" diyor ve yeterince delil toplanmadığını söylüyor. Essex polisinin şikayetlerinin tamamını dinlemediğini, süreçte zanlıyı gözaltına almadığını da ekliyor.

Essex Emniyet Müdürlüğü ise bu suçlamalara cevaben, etraflı bir soruşturma yürüttüğünü söylüyor. "Süreç daha iyi yürütülebilirdi" de diyerek...

Suçlanan polis memurunun neden gözaltına alınmadığı sorusuna ise "İddiaların bir süre öncesine ait olması ve mağdurla ile zanlı arasında temas bulunmaması nedeniyle acil bir koruma kaygısı yoktu" yanıtı verilmiş.

İddiaların hedefindeki polis BBC'nin sorularını yanıtlamadı.

"Holly", hala onunla iş ortamında karşılaşma korkusuyla yaşadıını söylüyor.

'Çok yetersiz destek'

2020 yılında Suç Mağduriyetine Tazminat Dairesi (CICA), "polisten gelen deliller sizin cinsel saldırı kurbanı olduğunuza işaret ediyor" diyerek mağdur polis kadınlardan "Holly"ye 17 bin sterlin tazminat ödenmesine hükmetti.

"Kate"e de "tecavüz ve ağır fiziki saldırı kurbanı" olduğu söylenerek 11 bin 600 sterlin tazminat ödendi.

CICA Adalet Bakanlığı'na bağlı ve şiddet, cinsel saldırı ve taciz mağdurlarına tazminata karar verme yetkisine sahip bir oluşum. Fakat, bu kararlarını bir Ceza Mahkemesi standartlarında kanıt aramadan alabiliyor.

Londra Emniyet Müdürlüğü, CICA'nın bu kararından bir yıl sonra, tecavüz ve fiziksel şiddetle suçlanan polis memuru hakkında disiplin soruşturması açmaya karar verdi ancak henüz tarih vermedi. Yapılan açıklamada "Ev içi şiddetle ilgili bütün iddiaları son derece ciddiye alıyoruz ve bu olayın bütün veçheleriyle değerlendirilmesi doğru olacaktır. Bu olayın mağdurlarına destek ve yardım teklif etmeye devam ediyoruz" denildi. Ayrıca suçlanan polisin "kamuyla yüz yüze gelebileceği görevlerden alındığını" da duyuruldu.

Bu kişinin neden bütün bu süre içinde görevden alınmadığı sorulduğunda, cezai soruşturmanın bir polisin ille de görevden alınmasını gerektirmediği yönünde cevap verildi.

Şikayetçi kadın polislerden "Holly" ise Londra Emniyet Müdürlüğü'nün başvurusunu yerel düzeyde ele alış biçiminin "korkunç" olduğunu söylüyor.

"Çok az destek verildi ve süreç çok kötü idare edildi" diyen Holly, "Büyük ölçüde herşeyi o kontrol etti. Arkadaşları vardı. Ona baktılar korudular. Biz ise bir kenara itildik ve korunmadık" diye sürdürüyor.

Soruşturmanın ayrıntıları suçlanan polise sızdırıldı

BBC tarafından görülen polis iç yazışmalara ilişkin belgeler, zanlıya kendisine yöneltilen suçlamalara karşı savunmasını hazırlama fırsatı verildiğine işaret ediyor.

Şiddet ve cinsel şiddet davalarında uzman avukat Siobhan Crawford, "Soruşturma ve ondan sonra Londra Polis Teşkillatı tarafından atılan adımlar tamamiyle yetersizdir, acıklıdır ve bu kadınlara haksızlıktır" dedi.

"LLondra Emniyet Müdürlüğü'nün bu kişiye karşı herhangi bir adım atması aşırı uzun sürmüştür. Bu da ev içi şiddet mağduru başka kadınlara 'sizi koruyacağımızı söylüyoruz ama bu yıllar sürecek ve sonuçta da hiç bir şey olmayabilecektir' mesajını veriyor" diye ekledi.

"Holly" hala polisliği severek yapıyor ama yaşadıklarıyla ilgili olarak "kendisini bayağı kötü hissettiğini" söylüyor. "Fakat yine de denemek ve bir şeyleri değiştirmek istiyorum çünkü benim yaşadıklarımı başka kimsenin yaşamasını istemiyorum. Çünkü 'Bana neden böyle davranılıyor?' diye düşünmekten deliriyor gibi oluyorsunuz" diyor.

"Kate" ise "İçinde çalıştığım teşkilata hiçbir şekilde güvenim yok" diye ekliyor.