İngiltere'de halk erzak sıkıntısı yaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiltere'de halk erzak sıkıntısı yaşıyor - Son Dakika

İngiltere'de halk erzak sıkıntısı yaşıyor

6 saat önce

Hızla yayılan korona virüsünün neden olduğu panikle vatandaşlar özellikle temizlik malzemesi ve kuru gıda ürünleri stoklamaya kalkınca market rafları boş kaldı.

İngiltere'de halk erzak sıkıntısı yaşıyor, System.String[]

Hızla yayılan korona virüsünün neden olduğu panikle vatandaşlar özellikle temizlik malzemesi ve kuru gıda ürünleri stoklamaya kalkınca market rafları boş kaldı. Bazı marketler de fiyatlarını iki katına çıkardı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla Avrupa'yı etkisine alan ölümcül korona virüs, İngiltere'deki bilançonun her geçen gün artmasına neden oluyor. Toplumda korku ve paniğe yaşanırken İngilizler de gıda ve temizlik malzemelerini stokladı.

Boris Johnson'ın sokağa çıkma yasağı kararından yaklaşık 2 hafta önce halkın ürün stoklanmaya başlaması sonucu bazı marketlerde raflar boş kaldı. Bazı marketler de raflar yenilense de kısa sürede boşaltılıyor. Tuvalet kağıdı, sabun, deterjan, ıslak mendil ve antibakteriyel el, temizleme jeli İngilizler tarafından stoklanan temizlik ürünlerinin başında geliyor. Makarna, pirinç, ekmek, yumurta, peynir ve uzun ömürlü kuru besin gıdaları ise en çok stoklanan ve marketlerde neredeyse marketlerde bulunmayan gıda ürünlerinin başında geliyor.

Bazı marketler de sınırlı sayıda alınabilen bu ürünlerin fiyatlarına zam yaparken, bazı marketler stoklardaki azalmaya önlem olarak ürünlerin her birey için sınırlı sayıda alınabileceğine dair kurallar getirdi.

Birleşik Krallık'ta korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 335 olarak açıklanırken, bugüne dek 6 bin 650 korona vakası tespit edildi. - MANCHESTER

İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:59 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çöl çekirgeleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görüldü
Milli boksör Serhat Güler'de koronavirüs bulgusuna rastlanmadı Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 26 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı         
11:22
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti         
11:18
Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı         
10:59
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi         
10:26
Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu         
10:19
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı         
09:34
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti         
09:26
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi         
09:23
Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi         
09:18
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi         
09:16
Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi         
09:11
Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı         
09:00
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak         
08:48
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 23:30:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'de halk erzak sıkıntısı yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]