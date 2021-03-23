- İngiltere'de hamile kadını kafasına yastık kılıfı geçirerek darp etti- Saldırı anı kamerada - Son Dakika

- İngiltere'de hamile kadını kafasına yastık kılıfı geçirerek darp etti

Saldırı anı kamerada

LONDRA - İngiltere'de bir kişi, hamile kadının kafasına yastık kılıfı geçirip defalarca kez yumruklayarak darp etti. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da kimliği belirsiz bir kişi, hamile kadını acımasızca darp etti. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde, saldırganın 27 haftalık hamile kadını takip ederek, arkasından sessizce yaklaştığı ve kafasına yastık kılıfı geçirdiği görülürken, saldırgan daha sonra kadını defalarca kez yumruklayarak darp etti. Kadın, saldırgandan kaçarak kurtulurken, saldırgan da ters yöne doğru kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü.

Hastaneye kaldırılan kadının ve karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Saldırganın ise polis tarafından arandığı aktarıldı. Polis, saldırının nefret suçu olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.