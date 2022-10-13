İngiltere'de hastanede tedavi olmak için bekleyenlerin sayısı 7 milyona ulaştı - Son Dakika
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İngiltere'de hastanede tedavi olmak için bekleyenlerin sayısı 7 milyona ulaştı

13.10.2022 14:25
İngiltere'de hastanede tedavi olmak için bekleyenlerin sayısı 7 milyona ulaştı

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), hastanelerde tedavi olmak için bekleyen kişi sayısının 7 milyona ulaşarak, rekor seviyeye çıktığını bildirdi.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), hastanelerde tedavi olmak için bekleyen kişi sayısının 7 milyona ulaşarak, rekor seviyeye çıktığını bildirdi.

NHS, İngiltere'de rutin tedavi için bekleyenlerin sayısının Temmuz 2022 sonunda 6,8 milyon kişi olarak kaydedildiğini, Ağustos 2022 sonunda ise bu rakamın yaklaşık yüzde 3 artış göstererek, 7 milyona ulaştığını açıkladı.

Ülkede 2 bin 646 kişinin ağustos sonunda rutin hastane tedavisine başlamak için 2 yıldan fazla süredir beklediğini ortaya koyan NHS, hastaların ambulans bekleme sürelerini de paylaştı.

Buna göre, hayati tehlike arz eden hastalıkları veya yaralanmaları olan kişilerden gelen çağrılar, ortalama 9 dakika 19 saniye beklerken, ortalama süre, bu tür olaylar için yapılan çağrılara yönelik belirlenen 7 dakika hedefini aştı.

Ülkede eylül ayında acil servislerde 12 saatten fazla bekleyenlerin sayısı 32 bin 776 kişiye ulaştı.

Öte yandan, ağustosta pratisyen hekimler tarafından 255 bin 55 hastayla rekor sayıda acil kanser sevki yapıldı ancak yalnızca yüzde 75,6'sı iki haftalık hedef süre içinde bir uzmana başvurabildi.

İngiltere'de geçen yıl yaklaşık 6 milyon kişinin hastanelerde tedavi olabilmek için sıra beklediği bildirilmişti.

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Kaynak: AA

England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de hastanede tedavi olmak için bekleyenlerin sayısı 7 milyona ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'de hastanede tedavi olmak için bekleyenlerin sayısı 7 milyona ulaştı - Son Dakika
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