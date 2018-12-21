Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Hava Trafiğine "Drone" Engeli

İngiltere'de Hava Trafiğine "Drone" Engeli

8 saat önce

İngiltere'nin Gatwick Havalimanı üzerinde görülen drone'lar nedeniyle pek çok uçuş iptal edildi.

İngiltere'de Hava Trafiğine
İngiltere'nin Gatwick Havalimanı üzerinde görülen drone'lar nedeniyle pek çok uçuş iptal edildi. İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ve ülkenin en büyük havalimanlarından biri olan Gatwick Havalimanı'nda üzerinde görülen drone'lar nedeniyle sabah saatlerinden itibaren birçok uçuşun durdurulduğu öğrenildi. Dün yaşanan olayda, Noel ve yılbaşı tatili nedeniyle yılın en yoğun dönemi olmasının da etkisi ile 765 uçuşun ve yaklaşık 120 bin yolcunun etkilendiği öğrenilmişti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:21 Kaynak: İHA

Londra, Gatwick Havalimanı, İngiltere, Güncel
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