İngiltere'de Hava Trafiğine "Drone" Engeli
8 saat önce
İngiltere'nin Gatwick Havalimanı üzerinde görülen drone'lar nedeniyle pek çok uçuş iptal edildi.
İngiltere
'nin Gatwick Havalimanı
üzerinde görülen drone'lar nedeniyle pek çok uçuş iptal edildi. İngiltere'nin başkenti Londra
'da bulunan ve ülkenin en büyük havalimanlarından biri olan Gatwick Havalimanı'nda üzerinde görülen drone'lar nedeniyle sabah saatlerinden itibaren birçok uçuşun durdurulduğu öğrenildi. Dün yaşanan olayda, Noel ve yılbaşı tatili nedeniyle yılın en yoğun dönemi olmasının da etkisi ile 765 uçuşun ve yaklaşık 120 bin yolcunun etkilendiği öğrenilmişti.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:21 Kaynak: İHA
Maidstone United Kadın Futbol Takımının Attığı Gol, "Yok Artık" Dedirtti
Beşiktaş'ın Peşinde Olduğu Orkun Kökçü, İspanya Liginde Oynamak İstiyor
Drone ile Uçak Kanadının Çarpışması Test Edildi
Dünyaca Ünlü Ekonomistten Dolar Yorumu: Kısa Vadede Değer Kaybedecek