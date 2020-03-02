İngiltere'de hedef Muriqi - Son Dakika
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İngiltere'de hedef Muriqi

6 saat önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Newcastle United ve Tottenham sezon sonu transfer için gözlerini Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'ye çevirdi.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Newcastle United ve Tottenham sezon sonu transfer için gözlerini Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'ye çevirdi.

Süper Lig'de bu sezon attığı gollerle adından söz ettiren Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi İngilizlerin radarına girdi. İngiltere basınında bugün yer alan haberlerde Premier Lig ekipleri Leicester City, Newcastle United ve Tottenham'ın Kosovalı futbolcuyu takipte olduğu iddia edildi. Haberlerde bu kulüplerin Vedat'ı izlemek için gözlemci gönderdiği ve sezon sonunda transfer için 30 milyon sterlini gözden çıkarttıkları belirtildi.

Vedat Muriqi bu sezon Süper Lig'de 24 hafta itibariyle sarı-lacivertli forma altında 13 gol, 5 asistlik performans gösterdi.

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:45 Kaynak: İHA
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Son Dakika

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