İngiltere'de helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'de helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

20.06.2022 19:57
İngiltere'de helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de Kuzey Yorkshire'da meydana gelen helikopter kazası sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

İngiltere'de Kuzey Yorkshire'da meydana gelen helikopter kazası sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kuzey Yorkshire Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, helikopterin öğleden önce Burton in Lonsdale'deki Bentham yolu yakınlarında bir alana düştüğü bildirildi.

Kazanın ardından acil servis ekiplerinin olay yerine geldiği belirtilen açıklamada, kaza sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Acil servis ekiplerinin yanı sıra hava ambulansının da bölgeye yönlendirildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, bölge halkının olay yerinden uzak durması çağrısı yapıldı.

Hava Kazaları Soruşturma Şubesi (AAIB), kazaya ilişkin soruşturma başlatan müfettişlerin olay yerine doğru yola çıktıklarını ifade etti.

Helikopterin neden düştüğüne ilişkin detaylı açıklama henüz yapılmadı.

YORUMLAR
500
İngiltere'de içinde mezar bulunan esrarengiz bar! Bardakiler 'İyi geceler Juliet' demeden lambalar sönmüyor İngiltere'de içinde mezar bulunan esrarengiz bar! Bardakiler 'İyi geceler Juliet' demeden lambalar sönmüyor Afganistan'da Taliban yönetimi, tutuklu 5 İngiliz'i serbest bıraktı Afganistan'da Taliban yönetimi, tutuklu 5 İngiliz'i serbest bıraktı
Kaynak: AA

Acil Servis, Helikopter, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:53 İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir genç raylara atladı! Seferler durduruldu
19:43 İstanbul'da 210 gram ekmek, yarından itibaren 5 lira olacak
19:27 Müge Anlı'nın düğün öncesi kına gecesi yaptığı iddia edildi
19:26 "Çay Kanununda Değişiklik" öngören yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Çay atıklarından çay üretenlere 400 bin lira ceza
19:23 Ebrar Karakurt kendisine yapılan eleştiriye sert yanıt verdi: Kudurtmaya devam
18:55 Pınar Gültekin'i öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen cezaya baba isyan etti
18:53 Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı! Katilin avukatının ifadesi ise tekrar yürek dağladı
18:49 2022-2023 sezonu için takımların harcama limitlerini açıkladı! En yüksek limit Galatasaray'da
18:47 Araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaştı! İYİ Parti ikinci sırada yer aldı
17:41 Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti! Samuel Eto'o cezaevine girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 20:03:33. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere'de helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement