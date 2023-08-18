İngiltere'de bir hemşire, yeni doğan ünitesinde 7 bebeği öldürdü! - Son Dakika
BBC

İngiltere'de bir hemşire, yeni doğan ünitesinde 7 bebeği öldürdü!

Son Güncelleme: 18.08.2023 18:32

İngiltere'de hemşire olan Lucy Letby, bir hastanenin yeni doğan ünitesinde yedi bebeği öldürmekten suçlu bulundu. Letby, ayrıca altı bebeği de öldürmeye çalışmaktan suçlu bulundu. Hemşirenin kurbanları arasında ikiz olarak dünyaya gelen erkek kardeşler ve damardan hava verilerek doğumundan 24 saat sonra öldürülen bir bebek de bulunuyor.

İngiltere'de, Lucy Letby adlı bir hemşire, çalıştığı hastanenin yeni doğan ünitesinde yedi bebeği öldürmekten suçlu bulundu. Letby ülkenin modern tarihinde en fazla bebeği öldüren seri çocuk katili olarak tarihe geçti. 33 yaşındaki hemşire ayrıca, altı bebeği de öldürmeye çalışmaktan suçlu bulundu.

DAMARDAN HAVA VERMİŞ

Katil hemşirenin kurbanları arasında, ikiz olarak dünyaya gelen erkek kardeşler ve damardan hava verilerek doğumundan 24 saat sonra öldürülen bir bebek de yer alıyor.

DÖRDÜNCÜ DENEMEDE ÖLDÜRMÜŞ

10 hafta erken dünyaya gelen bir kız bebeğin ise dördüncü denemede öldürüldüğü tespit edildi. Hemşirenin öldürmeye çalıştığı bebeklerden biri şu anda sekiz yaşında ve beyin felci nedeniyle ağızdan beslenemiyor, 24 saat bakım altında yaşıyor.

İngiltere bu olayı konuşuyor! Hemşire, yeni doğan ünitesindeki 7 bebeği öldürdü

CİNAYET İŞLEMEYE 20'Lİ YAŞLARINDA BAŞLADI

Hemşirenin annesi, kızının karar duruşmasında, "Bunlar doğru olamaz" dediği kayıtlara geçti. Cinayetler ve cinayet girişimleri hemşire 20'li yaşlarındayken yaşandı. Letby, bebeklere kasten hava enjekte ederek, zorla süt vererek, iki bebeği de insülin zerk ederek öldürdü.

Letby, karar duruşmasına katılmayı reddetti. Jürinin 22 suçlamanın tümünde karara varmasına dek, sonuç kamuoyuna açıklanmadı. Letby, 8 Ağustos'ta hakkında verilen suçlu hükmünün açıklanması ile ağlamaya başlamıştı. Bu hüküm jüri tarafından 76 saatlik değerlendirme sonrası alındı. Letby 11 Ağustos'taki bir duruşmada verilen suçlu hükmünün okunması sırasında da ağlayıp, başını önüne eğdi.

İngiltere bu olayı konuşuyor! Hemşire, yeni doğan ünitesindeki 7 bebeği öldürdü

YENİDEN YARGILANABİLİR

Jüri katil hemşireyi, iki cinayet girişimi ithamından suçsuz buldu. Dört bebeğin ölümü ile ilgili ise karara varamadı. Savcılık, altı cinayet girişimi suçlamasında yeniden yargılama talep edilip edilmeyeceğine karar vermek için mahkemeden 28 gün süre istedi.

Savcı Pascale Jones, Letby'nin "suçlarını gizlemek için elinden geleni yaptığını ve bunlardan birinin bakımı altındaki bebeklere zarar verme yöntemlerini çeşitlendirmek olduğunu" söyledi. Jones "Letby çalışma arkadaşlarını kandırmaya ve bebeklere verdiği zararı zaten kötü durumdaki bebeklerin durumunun kötüleşmesi olarak sundu" dedi.

Ekim 2022'de başlayan davada savcılık Letby'yi "hesapçı" ve "hilekar" bir fırsatçı olarak tanımladı. Katil hemşire, 'cinayetlerini örtbas etmek için' çalışma arkadaşlarını manipüle eden biri olarak tanıtıldı.

İngiltere bu olayı konuşuyor! Hemşire, yeni doğan ünitesindeki 7 bebeği öldürdü

PREMATURE BEBEK ÖLÜMLERİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Letby hakkındaki soruşturma, hastanedeki açıklanamayan prematüre bebek ölümlerindeki artışın ardından başladı. Haziran 2015'ten önce söz konusu yeni doğan ünitesinde yılda üçten az bebek ölümü oluyordu. Letby'nin avukatlarıysa, ölümlerin "bakımdaki bir dizi" hatadan kaynaklandığını savunuyor ve Letby'nin "işe yaramadığında suçu başkalarına atmak isteyen bir sistemin" kurbanı olduğunu savunuyordu.

İNGİLTERE'NİN EN UZUN SÜREN CİNAYET DAVALARINDAN

10 ay süren davanın, İngiltere'nin en uzun süren cinayet davalarından biri olduğuna inanılıyor. Letby'ye verilen hapis cezası Pazartesi günü Manchester kentindeki duruşmada açıklanacak.

İDDİALARI REDDETTİ, EVİNDE BULUNAN NOTLAR ELE VERDİ

33 yaşındaki hemşire hakkındaki iddiaları reddetse de polisin evinde yaptığı aramada kendi el yazısı ile yazılmış dikkat çeken notlar bulundu. Bu notlarda "Ben kötüyüm, korkunç bir insanım, yaşamayı hak etmiyorum. Onları bilerek öldürdüm çünkü onlara bakacak kadar iyi değilim. Asla çocuğum olmayacak veya evlenmeyeceğim" ifadeleri dikkat çekti.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Güncel İngiltere'de bir hemşire, yeni doğan ünitesinde 7 bebeği öldürdü! - Son Dakika

BBC

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