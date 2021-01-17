İngiltere'de her 30 saniyede bir Kovid-19 vakası hastanelere kabul ediliyor - Son Dakika

İngiltere'de her 30 saniyede bir Kovid-19 vakası hastanelere kabul ediliyor

17.01.2021 16:21
İngiltere'de her 30 saniyede bir Kovid-19 vakası hastanelere kabul ediliyor, System.String[]

İngiltere'de her 30 saniyede bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının hastaneye kabulünün yapıldığı bildirildi.

İngiltere'de her 30 saniyede bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının hastaneye kabulünün yapıldığı bildirildi.

Sky News'e konuşan Ulusal Sağlık Servisi (NHS) İcra Kurulu Başkanı Simon Stevens, ülkede hastanelerin ve sağlık çalışanlarının "aşırı baskı" altında olduğunu belirtti.

Noel'den bu yana ülke genelindeki yatan hasta sayısında 15 bin artış görüldüğünü kaydeden Stevens, bu sayının 30 büyük hastanedeki yatakların tamamını doldurmaya eşdeğer olduğunu söyledi.

Stevens, İngiltere'de her 30 saniyede bir hastanın Kovid-19 nedeniyle hastanelere kabulünün yapıldığını aktardı.

Eylüle kadar tüm yetişkinlere Kovid-19 aşısının ilk dozu yapılabilir

Öte yandan, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Sky News'e ülkedeki tüm yetişkinlere eylül ayına kadar Kovid-19 aşısının ilk dozunun yapılacağı bilgisini paylaştı.

Raab, bazı ülkelerden gelen yolcuların karantinadan muaf tutulduğu "seyahat koridoru" listesinin askıya alınmasının "ihtiyati tedbir" olduğunu, Kovid-19'un yeni türlerinin ülkeye girişini engellemek için ülkeye gelenlerin otellerde karantinaya alınması da dahil olmak üzere tüm önlemleri değerlendirdiklerini kaydetti.

Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi konusunda hükümetin çıkış planını "zamanı gelince" yayımlayacağını aktaran Raab, önlemlerin hepsini tek bir seferde kaldırmayacaklarını ve aşamalı bir yaklaşım ortaya koyacaklarını dile getirdi.

İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı.

Ülkede, dün Kovid-19 nedeniyle 1295 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. 41 bin 346 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 nedeniyle 37 bin 475 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü, bunlardan 3 bin 789'unun yoğun bakımda bulunduğu bildirilmişti.

İngiltere, Sky News, İcra, Noel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de her 30 saniyede bir Kovid-19 vakası hastanelere kabul ediliyor - Son Dakika


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