İngiltere'de hırsızlar tuvalet kağıdı çaldı - Son Dakika
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İngiltere'de hırsızlar tuvalet kağıdı çaldı

7 saat önce

İngiltere'de hırsızlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) paniği sırasında en çok satın alınan ürünlerden olan tuvalet kağıdı çaldı.

İngiltere'de hırsızlar tuvalet kağıdı çaldı, System.String[]

İngiltere'de hırsızlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) paniği sırasında en çok satın alınan ürünlerden olan tuvalet kağıdı çaldı.

Essex kentinde yaşanan olayda, polis ihbar üzerine bir minibüsün peşine düştü. Takip sonucu durdurulan minibüsün içinde çalıntı tuvalet kağıtları çıktı.

Kent polisi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Polis memurları, hırsızları yakaladığında her zaman büyük bir tatmin duygusu yaşarlar. Ancak bagajda bu çalıntı malları bulmayı hiç beklemiyorduk." ifadelerini kullandı.

Polis, çalınan tuvalet kağıtlarının fotoğrafını paylaştı.

Olayla bağlantılı 3 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Kovid-19 salgının neden olduğu panik nedeniyle en çok satın alınan ürünler arasında yer alan tuvalet kağıdı, İngiltere'deki çoğu markette bulunamıyor.

İngiltere, Twitter, Essex, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:38 Kaynak: AA

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