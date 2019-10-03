Son Dakika Haberleri: İngiltere'de hizmet sektörü daraldı
Son Dakika Ekonomi Haber

İngiltere'de hizmet sektörü daraldı

9 dakika önce

İngiltere'de hizmet sektörü geçen ay daraldı.

İngiltere'de hizmet sektörü daraldı, System.String[]

İngiltere'de hizmet sektörü geçen ay daraldı.

IHS Markit/CPS verilerine göre, İngiltere'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde son 6 ayın en düşük seviyesi olan 49,5 seviyesine geriledi.

Piyasalarda öncü gösterge olarak görülen PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, bu seviyenin altı ise sektörel daralma olarak yorumlanıyor.

IHS Markit Ekonomisti Chris Williamson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İngiltere, yükselen resesyon riski ile karşı karşıya. Eylül ayında hizmet sektöründeki daralma kaygı verici. Bunun nedeni, ani bir şoktan ziyade sessizce geçen yıldan bu yana yaşanan talepteki daralma." ifadelerini kullandı.

Williamson, küresel ticaret gerilimleri, Brexit sürecine ilişkin belirsizlikler ve Avro Bölgesi'nde azalan büyüme görünümünün İngiltere'de talebin azalmasında rol oynadığını vurguladı.

İngiltere'de hizmet sektörü, ekonominin yaklaşık yüzde 80'lik kısmını temsil ediyor.

Son verilere göre, İngiliz ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,1 daralma kaydetmiş olabileceği belirtilirken, ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 0,2 küçülmüştü.

İngiltere, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Call of Duty Mobile ilk günden rekor kırdı
Fabrika gibi cezaevinde 8 ayda 5,2 milyon lira ciro yapıldı Altın güne düşüşle başladı! İşte güncel fiyatlar Galatasaray'ın eski Başkanı Ünal Aysal'ın şirketi konkordato ilan etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 15:10:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere'de hizmet sektörü daraldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]