Son Dakika Haberleri: İngiltere'de hizmet sektörü ekimde durağan seyretti
Son Dakika Ekonomi İngiltere'de hizmet sektörü ekimde durağan seyretti

İngiltere'de hizmet sektörü ekimde durağan seyretti

7 saat önce

İngiltere'de hizmet sektörü, geçen ay durağan seyretti.

İngiltere'de hizmet sektörü ekimde durağan seyretti, System.String[]

İngiltere'de hizmet sektörü, geçen ay durağan seyretti.

IHS Markit/CIPS verilerine göre, İngiltere'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekimde 50 seviyesinde kaydedildi. Hizmet sektörü PMI, eylülde 49,5 seviyesinde bulunuyordu.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyümeye işaret ederken, bu seviyenin altı sektörel daralma olarak yorumlanıyor.

İngiltere'de hizmet sektörü, ekonominin yaklaşık yüzde 80'ini temsil ediyor.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, İngiltere'nin AB'den çıkış sürecine ilişkin belirsizliklerin hizmet sektöründe yeni siparişleri baskıladığı belirtildi.

İngiltere, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:12 Kaynak: AA
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