İngiltere’de hizmet sektöründe büyüme beklentiyi aştı
20 dakika önce
Ülkede hizmet sektörü satın alım yöneticileri endeksi şubat ayında 49,9 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 51,3 seviyesine yükseldi.
Ülkede hizmet sektörü satın alım yöneticileri endeksi şubat ayında 49,9 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 51,3 seviyesine yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:00
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