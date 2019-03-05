Son Dakika Haberleri: İngiltere’de hizmet sektöründe büyüme beklentiyi aştı

İngiltere’de hizmet sektöründe büyüme beklentiyi aştı

20 dakika önce

Ülkede hizmet sektörü satın alım yöneticileri endeksi şubat ayında 49,9 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 51,3 seviyesine yükseldi.

İngiltere’de hizmet sektöründe büyüme beklentiyi aştı, System.String[]
Ülkede hizmet sektörü satın alım yöneticileri endeksi şubat ayında 49,9 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 51,3 seviyesine yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:00 

Ekonomi
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