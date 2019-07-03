Son Dakika Haberleri: İngiltere'de hizmet sektöründen sert fren
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İngiltere'de hizmet sektöründen sert fren

1 saat önce

İngiltere'de hizmet sektörü, haziran ayında duraklamaya yakın beklentinin altında cılız büyüme performansı gösterdi.

İngiltere'de hizmet sektöründen sert fren, System.String[]
İngiltere'de hizmet sektörü, haziran ayında duraklamaya yakın beklentinin altında cılız büyüme performansı gösterdi.
Markit/CIPS verilerine göre İngiltere'de hizmet sektörü satın alım yöneticileri endeksi haziran ayında 51,1 olan beklentinin altına gerileyerek 50,2 seviyesinde kaydedildi.
Bir önceki ay (mayıs) ülkede hizmet sektörü PMI verisi 51,0 seviyesindeydi.
PMI verilerinde 50 seviyesinin altı sektörel daralma, bu seviyenin üstü ise sektörel büyüme olarak kabul ediliyor.
Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan IHS Markit Baş Ekonomisti Chris Williamson, "Hizmet sektöründe duraklamaya yakın bir büyüme son on yıldır görülen en kötü performanslarda biri. Bu veri, imalat ve inşaat sektörlerindeki sert düşüşlerin ardından geldi." ifadelerini kullandı.
İngiliz ekonomisinin genel görünümü de değerlendiren Williamson, "Toplamda PMI verileri İngiliz ekonomisinin 2016 yılının haziran ayından bu yana ilk kez daraldığına işaret ediyor." dedi.
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecine ilişkin belirsizliklerin artarak devam etmesi ülke ekonomisinin yaklaşık 80'ini oluşturan hizmet sektörü üzerinde etkisini hissettiriyor.
İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin liderlik yarışındaki Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın, AB'nin yeniden müzakerelere yanaşmaması durumunda 31 Ekim'de anlaşmasız da olsa birlikten çıkılacağını açıklaması piyasalarda endişeleri artırıyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:20 Kaynak: AA
İngiltere, Ekonomi
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