İngiltere'de hükümet Rusya'nın müdahalesi raporunu erken seçimden sonra açıklayacak

Rusya'nın İngiltere'de seçimlere müdahale ettiği iddialarını inceleyen parlamento raporu 12 Aralık'taki erken seçimlerden sonra açıklanacak.



Güvenlikten sorumlu Devlet Bakanı Brandon Lewis, pazar günü verdiği röportajda söz konusu raporun seçim tarihinden önce yayımlanmasının yasalar uyarınca mümkün olmadığını, bu nedenle daha sonra yayımlanacağını ifade etti.