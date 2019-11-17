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İngiltere'de hükümet Rusya'nın müdahalesi raporunu erken seçimden sonra açıklayacak
6 saat önce
Rusya'nın İngiltere'de seçimlere müdahil olduğu iddialarını inceleyen parlamento raporu 12 Aralık'taki erken seçimlerden sonra açıklanacak
Rusya'nın İngiltere'de seçimlere müdahale ettiği iddialarını inceleyen parlamento raporu 12 Aralık'taki erken seçimlerden sonra açıklanacak.
Güvenlikten sorumlu Devlet Bakanı Brandon Lewis, pazar günü verdiği röportajda söz konusu raporun seçim tarihinden önce yayımlanmasının yasalar uyarınca mümkün olmadığını, bu nedenle daha sonra yayımlanacağını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:48
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