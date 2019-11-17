Son Dakika Haberleri: İngiltere'de hükümet Rusya'nın müdahalesi raporunu erken seçimden sonra açıklayacak
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İngiltere'de hükümet Rusya'nın müdahalesi raporunu erken seçimden sonra açıklayacak

6 saat önce

Rusya'nın İngiltere'de seçimlere müdahil olduğu iddialarını inceleyen parlamento raporu 12 Aralık'taki erken seçimlerden sonra açıklanacak

İngiltere'de hükümet Rusya'nın müdahalesi raporunu erken seçimden sonra açıklayacak, System.String[]

Rusya'nın İngiltere'de seçimlere müdahale ettiği iddialarını inceleyen parlamento raporu 12 Aralık'taki erken seçimlerden sonra açıklanacak.


Güvenlikten sorumlu Devlet Bakanı Brandon Lewis, pazar günü verdiği röportajda söz konusu raporun seçim tarihinden önce yayımlanmasının yasalar uyarınca mümkün olmadığını, bu nedenle daha sonra yayımlanacağını ifade etti.

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Parlamento, İngiltere, Aralık, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:48 
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