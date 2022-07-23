İngiltere'de hükümete karşı iklim değişikliği protestosu

İngiltere'nin başkenti Londra'da ve İskoçya'nın Glasgow kentinde protestocular, bu hafta etkili olan rekor sıcaklıkların ardından, hükümetin iklim değişikliğine karşı daha hızlı eyleme geçmesi talebiyle sokaklara çıktı.

Just Stop Oil ve Insulate Britain gibi gruplar öncülüğünde düzenlenen protestolarda İngiliz hükümetine iklim değişikliği nedeniyle aşırı sıcaklıklara hazırlık çağrısı yapıldı.

Londra'daki Parlamento Meydanı'ndaki oturma eylemi yapan protestocular, hükümetin petrol ve gaz üretimi için yeni lisanslar vermeyi bırakmasını, çevreyi kirleten büyük şirketlerin vergilendirilmesini talep etti.

İngiltere'de 19 Temmuz'da kaydedilen 40,3 santigrat derece, ülkede şimdiye kadar ölçülen en yüksek sıcaklık oldu. Sıcak hava dalgası tren ağları ve havaalanı pistlerine zarar verirken, hayatı felç etti.

İskoçya'da "ölüm" protestosu

Glasgow'da ise aktivistler, iklim değişikliğiyle mücadele için acil eylem talebiyle protestosu düzenledi.

Protestocular, kentin en işlek alışveriş bölgelerinden birinde yere uzanarak, ısı stresi ve kıtlık gibi "ölüm" nedenlerine işaret etti.

Bazı iklim grupları, sonbaharda şiddetli gösteriler düzenleyecekleri konusunda uyardı.