Görevden alınmıştı! BBC, Gary Lineker hakkındaki kararını verdi - Son Dakika
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Görevden alınmıştı! BBC, Gary Lineker hakkındaki kararını verdi

13.03.2023 17:28
Görevden alınmıştı! BBC, Gary Lineker hakkındaki kararını verdi

Britanya hükümetinin göç politikasını eleştirdiği için BBC'deki spor sunuculuğu görevinden alınan Gary Lineker, kanalla varılan anlaşmanın ardından yeniden ekranlara dönecek.

BBC'den yapılan açıklamada, Twitter hesabından hükümetin 'Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı'nı 1930'ların Almanya'sına benzeterek eleştirdiği için görevden alınan Lineker'le anlaşmaya varıldığı ve programcının 'Haftanın Maçını sunmaya devam edeceği belirtildi.

LİNEKER'DEN DESTEKLER İÇİN TEŞEKKÜR

Lineker, yaklaşık 30 yıldır ekranlarında yer aldığı BBC'deki işine 10 Mart'ta son verilmesinin ardından yeniden anlaşma sağlanmasıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Kendisini destekleyenlere teşekkür eden Lineker, "Sürreal birkaç günün ardından bu konuda ileri doğru bir yol katettiğimiz için mutluyum. Özellikle BBC Sport'taki iş arkadaşlarımın gösterdiği eşsiz destek başta olmak üzere bana verilen inanılmaz destek için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"MİSAFİR VE CÖMERT BİR ÜLKE OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Günün Maçı programına dönmek için sabırsızlandığını belirten Lineker, "Son birkaç gün ne kadar zor olsa da zulümden ya da savaştan çok uzak bir ülkeye sığınmak için evinizden kaçmak zorunda kalmanız bununla karşılaştırılamaz. İçinde bulundukları kötü durumla empati yaptığınızı görmek iç açıcıydı. Çoğunlukla hoşgörülü, misafirperver ve cömert insanlardan oluşan bir ülke olmaya devam ediyoruz." dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın açıkladığı Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı'nı ırkçı bir uygulama olarak eleştiren Lineker'in görevine, BBC'nin sosyal medya kullanımı kurallarına uymadığı gerekçesiyle son verilmişti. Hafta sonu yayımlanan Günün Maçı programı için başka bir sunucu arayışına giren BBC, tüm yedek sunucu ve teklif götürdüklerinden Lineker'le dayanışma gösterdikleri için olumsuz yanıt almıştı. Programın yorumcuları efsane futbolcular Ian Wright ve Alan Shearar, Lineker'le dayanışma için programa çıkmayacaklarını açıklamış, BBC'deki diğer spor programlarının sunucuları ve spor muhabirleri de Lineker'e destek açıklamaları yapmıştı.

YENİ YASA TASARLANDI

İngiliz hükümetinin, Manş Denizi üzerinden bot veya teknelerle ülkeye giren göçmenleri engellemeye yönelik 7 Mart'ta açıkladığı yeni yasa tasarısıyla, göçmenlerin yakalandığı anda gözaltına alınması planlanıyor. Tasarıya göre, gözaltına alınan düzensiz göçmenler, adli soruşturma olmaksızın 28 gün içinde kendi ülkelerine ya da güvenli üçüncü ülkelere sınır dışı edilecek. Sınır dışı edilen göçmenler, yasal hak arayışlarını ve sığınma taleplerini ise sınır dışı edildikten sonra yapacak. Ülkeye yasa dışı yollarla girenlere sığınma talebi hakkı verilmeyecek.

Kaynak: AA
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