İngiltere'de hükümetin Kovid-19'dan ölen bakımevi sakinlerini ihmal ettiğine hükmedildi - Son Dakika
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İngiltere'de hükümetin Kovid-19'dan ölen bakımevi sakinlerini ihmal ettiğine hükmedildi

27.04.2022 13:43
İngiltere'de hükümetin Kovid-19'dan ölen bakımevi sakinlerini ihmal ettiğine hükmedildi

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, hükümetin, Kovid-19'a yakalandıktan sonra hayatını kaybeden 20 binden fazla yaşlı veya engelli bakımevi sakinini korumayarak yasayı çiğnediğine karar verdi.

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, hükümetin, Kovid-19'a yakalandıktan sonra hayatını kaybeden 20 binden fazla yaşlı veya engelli bakımevi sakinini korumayarak yasayı çiğnediğine karar verdi.

İngiltere'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra hayatını kaybeden Michael Gibson ve Donald Harris'in çocukları Dr. Cathy Gardner ve Fay Harris'in açtığı dava sonucu, Yüksek Mahkeme yargıçları, salgının başlangıcında hastaları, hastaneden bakım evlerine taburcu etmeye ilişkin hükümet politikalarının "yasa dışı" olduğuna hükmetti.

Yüksek Mahkeme, söz konusu hükümet politikalarıyla, yaşlılara ve savunmasız bakımevi sakinlerine, Kovid-19'un semptomatik olmayan bulaşma riskinin hesaba katılmadığını bildirdi.

Bir hükümet sözcüsü, duruşma sırasında mahkeme dışında yaptığı açıklamada, "Halkı, salgının neden olduğu yaşam ve sağlığa yönelik tehditten korumak için yorulmadan çalıştık ve özellikle bakımevlerini ve sakinlerini korumaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

"Hesap sormak istedim çünkü babamı korumadılar"

Kovid-19 salgını nedeniyle bakımevinde hayatını kaybeden Michael Gibson'ın kızı Gardner, Sky News'e yaptığı açıklamada, hükümetin salgının başlangıcında bakımevlerinin korunduğu açıklamalarının "yalan" olduğunu öne sürdü.

Gardner, "En savunmasız insanları korumak için adımlar atmalıydılar. Önlemler alınmalıydı. Bir şey yaptıklarına inanmıyoruz. Babamı ve bakımevlerindeki diğer sakinleri korumadılar. Hükümetten hesap sormak istedim." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de hükümetin Kovid-19'dan ölen bakımevi sakinlerini ihmal ettiğine hükmedildi - Son Dakika


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