İngiltere'de hükümetin zam teklifini yetersiz bulan "önemli sayıda" hemşire iş bırakabilir - Son Dakika

İngiltere'de hükümetin sağlık çalışanlarına yüzde 1'lik zam teklifini yetersiz bulan "önemli sayıda" hemşirenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sona erdiğinde iş bırakabileceği bildirildi.

BBC'ye konuşan hemşire sendikası Royal College of Nursing (NRS) Güneydoğu İngiltere Bölge Sorumlusu Patricia Marquis, hükümetin bütçe düzenlemeleri kapsamında sağlık çalışanlarına sunduğu zam teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hemşirelere sunulan yüzde 1'lik zam teklifini eleştiren Marquis, zam önerisini yetersiz bulan önemli sayıda hemşirenin Kovid-19 salgını sona erdiğinde iş bırakabileceği, bu durumun salgın başladığında 40 bin hemşire açığı bulunan Ulusal Sağlık Servisi'ni (NHS) daha fazla zorlayabileceği uyarısında bulundu.

Marquis, "Hükümetten yedikleri bu tokat hemşirelerin hükümetin ve halkın bir kısmının kendilerine yeterince değer vermediği yönündeki hislerini güçlendirdi." ifadesini kullandı.

Kent şehrinde yaşayan hemşire Susan Graham, Kovid-19 salgını boyunca yoğun mesai baskısı altında çalışan NHS görevlilerine teklif edilen zammın "rezalet olduğunu" kaydetti.

"Hükümet hayatımızı riske atarak çalışmamızdan memnun fakat işimizin karşılığında yeterli bir ücret almamıza karşı." ifadesini kullanan Doğu Sussex bölgesindeki hastanede hemşire olan John Anderson, önerilen zammın "büyük bir hayal kırıklığına" yol açtığını söyledi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, dün Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlediği basın toplantısında sağlık çalışanlarına sundukları yüzde 1'lik maaş zammını savunmuştu.

Hancock, "Maaş zammı, salgın nedeniyle ülkenin içinde bulunduğu zor mali koşulları yansıtıyor. NHS çalışanlarının zam almasını sağlamak için uygun olduğunu düşündüğümüz şeyleri önerdik." ifadelerini kullanmıştı.