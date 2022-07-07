İngiltere'de hükümetten istifa edenlerin sayısı 50'yi geçti - Son Dakika
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İngiltere'de hükümetten istifa edenlerin sayısı 50'yi geçti

07.07.2022 11:45
İngiltere'de hükümetten istifa edenlerin sayısı 50'yi geçti

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'a yönelik istifa baskısı hızla artarken hükümetteki görevinden ayrılanların sayısı 54'e ulaştı.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'a yönelik istifa baskısı hızla artarken hükümetteki görevinden ayrılanların sayısı 54'e ulaştı.

Ülkede Başbakan Johnson'a tepki gösteren ve görevini bırakmasını isteyen bakan ve milletvekillerinin art arta istifaları devam ediyor.

İngiltere'nin Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Bakanı Brandon Lewis, iyi ve sorumlu bir hükümetin, "dürüstlük, bütünlük ve karşılıklı saygıya" dayandığını belirterek istifa kararı aldığını açıkladı.

Lewis'in ardından, iki gün önce Eğitim Bakanlığına atanan Michelle Donelan da istifa ettiğini duyurdu.

Yeni Maliye Bakanı Zahawi'den Johnson'a istifa çağrısı

Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın yerine atanan Nadhim Zahawi de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu, sürdürülebilir değil ve daha da kötüleşecek. Sizin için (Johnson'ın liderliğini yaptığı) Muhafazakar Parti ve en önemlisi tüm ülke. Doğru olanı yapmalı ve hemen gitmelisiniz." ifadelerini kullandı.

Bakanlar art arda istifa kararı aldı

İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid ile Maliye Bakanı Rishi Sunak 5 Temmuz'da art arda istifa ettiklerini açıklamıştı.

Javid, artık vicdanen görevine devam edemeyeceğini ve Johnson'a güven duymadığı için istifa ettiğini belirtmişti.

Sağlık Bakanı'nın istifa kararından çok kısa bir süre sonra da Maliye Bakanı Sunak istifa ettiğini duyurmuştu.

İki bakanın istifa kararı, Johnson'ın, Muhafazakar Parti milletvekili ve partinin Grup Yöneticisi Chris Pincher'a yönelik taciz suçlamalarından haberdar olmasına rağmen kendisine verdiği görevden dolayı "son derece pişman" olduğu açıklamasının ardından gelmişti.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan daha önce yapılan açıklamada ise Johnson'ın Pincher'la ilgili taciz iddialarından haberdar olmadığı belirtilmişti. Ancak, daha sonra Johnson'ın, 2019'da dışişleri bakanı olarak görev yaptığı dönemde Pincher'la ilgili şikayetler hakkında bilgilendirildiği ortaya çıkmıştı.

Bakanların istifalarından hemen önce Johnson, Pincher'a verdiği görev nedeniyle özür dilemiş, büyük pişmanlık duyduğunu dile getirmişti.

Johnson'ın siyasi geleceği sorgulanıyor

Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da Kovid-19 salgını sırasında karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlenmesi nedeniyle eleştiri ve istifa baskısı altındaydı.

Bu partilerden biri nedeniyle para cezası da alan Johnson, kendi partisinin bazı milletvekilleri ve muhalefet tarafından parlamentoya yalan söylemekle suçlanmıştı.

Lideri olduğu Muhafazakar Parti içinde 6 Haziran'da güven oylamasına gidilmiş ancak Johnson 148'e karşı 211 oyla kazanmıştı.

Parti içindeki güven oylamasını kazansa da Johnson'ın siyasi geleceğinin tehlikede olduğu yorumları yapılmıştı.

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Kaynak: AA

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