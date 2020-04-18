İngiltere'de huzurevlerinde Kovid-19 nedeniyle 7 bin 500 kişinin öldüğü öne sürüldü - Son Dakika
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İngiltere'de huzurevlerinde Kovid-19 nedeniyle 7 bin 500 kişinin öldüğü öne sürüldü

6 saat önce

İngiltere'de "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden huzurevi sakinlerinin sayısının 7 bin 500'e ulaşmış olabileceği" iddia edildi.

İngiltere'de huzurevlerinde Kovid-19 nedeniyle 7 bin 500 kişinin öldüğü öne sürüldü, System.String[]

İngiltere'de "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden huzurevi sakinlerinin sayısının 7 bin 500'e ulaşmış olabileceği" iddia edildi.

Telegraph gazetesinin haberine göre, ülkedeki en büyük huzurevleri hizmet sağlayıcısı Care England tarafından toplanan veriler, bu yerlerdeki Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının sanılandan çok daha yüksek olduğunu gösterdi.

Gazeteye konuşan Care England CEO'su Prof. Martin Green, "Test yapmadan kesin bir sayı vermek çok zor. Ancak 1 Nisan itibarıyla ölüm oranlarını, önceki yılların oranlarıyla karşılaştırdığımızda, Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 7 bin 500 kişinin ölmüş olduğunu tahmin ediyoruz." dedi.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu verileri de ülkede, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin yüzde 69'unun 70 yaşının üzerinde olduğunu gösteriyor. Bu durum, huzurevi sakinlerinin karşı karşıya kaldığı riski ortaya koyması açısından önemli görülüyor.

İngiltere'de şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 15 bin kişinin hayatını kaybettiği bildirilse de bu veri, sadece hastanede ölümleri kapsadığı için gerçek sayının çok daha yüksek olduğu değerlendiriliyor.

Huzurevlerinde yakınlarını kaybedenler tepkili

Ülkede, koronavirüs krizi derinleşirken huzurevlerinde yakınlarını kaybedenler, sevdiklerinin ölüme terk edildiğini, test yapılmadığını, ambulans gönderilmediğini hatta doktorların bile ziyarete gitmediğini söylüyor.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, perşembe günü yaptığı açıklamada, huzurevlerinin sadece yüzde 15'inde virüs görüldüğünü ifade etmişti.

Ancak ülkedeki en büyük huzurevi işletmelerinden Four Seasons'ın Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Jeremy Richardson, Sky News kanalına yaptığı açıklamada, gerçek oranın muhtemelen yüzde 60-70 olduğunu düşündüğünü kaydetmişti.

21 bin 723 huzurevi veya bakımevi bulunan ülkede yüzde 70'lik oran, "ciddi bir risk işareti" olarak değerlendirilmişti.

İngiltere, England, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 04:26 Kaynak: AA

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