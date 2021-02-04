İngiltere'de iki farklı aşı birlikte denenecek - Son Dakika

İngiltere'de iki farklı aşı birlikte denenecek

04.02.2021 12:32
İngiltere'de iki farklı aşı birlikte denenecek, System.String[]

İngiltere'de Covid-19 aşılamasında iki farklı aşının birlikte kullanılmasına yönelik klinik denemeler başlatılacak.

İngiltere'de Covid-19 aşılamasında iki farklı aşının birlikte kullanılmasına yönelik klinik denemeler başlatılacak.

Dünya genelinde 104 milyonu geçen vaka sayıları ile küresel bir sağlık krizine dönüşen korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ülkelerin aşılama çalışmaları devam ediyor. İngiltere'de Covid-19 aşılarının birinci ve ikinci dozlarında farklı aşılar kullanılmasına yönelik klinik denemeler başlatılacak. Söz konusu denemeler kapsamında aşılamada farklı aşıların birlikte kullanılmasının işe yarayıp yaramadığına bakılacak. Bilim adamları, yeni yaklaşımın aşı uygulamasında daha fazla esneklik sağlayacağını belirterek, tedarikteki olası aksaklıklar konusunda da yardımcı olacağını ifade etti.

Ulusal Aşılama Çizelgesi Değerlendirme Konsorsiyumu tarafından yürütülen Com-Cov adlı çalışma, İngiltere'de henüz Covid-19 aşısı olmamış 50 yaşın üzerindeki 800'den fazla gönüllüyü kapsayacak. Gönüllülere Oxford-AstraZeneca ve Pfizer-BioNTech aşıları, 4 veya 12 hafta aralıklarla uygulanacak. Çalışmanın, aşıların mutasyona uğrayan virüs üzerindeki etkisi ile ikinci dozların 4 ve 12 hafta aralıklarla uygulanmasının etkisi hakkında da veri sağlaması bekleniyor. Çalışmanın 13 ay boyunca devam edeceği açıklanırken, bilim adamlarının Haziran ayına kadar ilk bulguları açıklaması planlanıyor.

Oxford Üniversitesi'nden baş araştırmacı Prof. Matthew Snape, "muazzam heyecan verici çalışmanın" İngiltere'de ve dünyada aşıların yaygınlaştırılması için hayati bilgiler sağlayacağını söyledi. Snape, hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, aşı dozlarının "düz program yerine karma bir programla uygulanmasının daha iyi bir antikor tepkisi" gösterdiğini söyledi.

"KLİNİK DENEYLERDE DEĞERLENDİRİLMEDİĞİ SÜRECE BİLEMEYECEĞİZ"

İngiltere'nin Tıbbi Başyardımcısı Prof. Jonathan Van-Tam, "Nüfusun büyük bir kısmının Covid-19'a karşı aşılanmasının kaçınılmaz zorlukları ve küresel tedarik kısıtlamaları göz önüne alındığında, daha esnek bir aşılamayı destekleyebilecek verilere sahip olmanın avantajları olduğu kesin" dedi. Van-Tam, aşıların karıştırılarak kullanımının, bağışıklık tepkisini, daha uzun süre dayanan yüksek antikor seviyeleri vererek arttırmasının mümkün olabileceğini belirterek, "Aşıların karma kullanımının etkili olup olmayacağını klinik deneylerde değerlendirilmediği sürece bilemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de mevcut aşılama stratejisindeki herhangi bir değişiklikten önce Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesi'nin (JCVI) onayı gerekirken, şu anda mevcut aşılama programına göre, Pfizer-BioNTech veya Oxford-AstraZeneca aşısı verilen kişilere her iki doz için de aynı aşının sağlanması gerektiği belirtiliyor. Komiteye göre, çok nadir durumlarda, farklı bir aşının kullanılabileceği söyleniyor.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Koronavirüs, İngiltere, Pfizer, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de iki farklı aşı birlikte denenecek - Son Dakika


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