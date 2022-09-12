İngiltere'de iki parlamento kanadı Kral Charles'a taziyelerini iletti - Son Dakika
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İngiltere'de iki parlamento kanadı Kral Charles'a taziyelerini iletti

12.09.2022 14:07

İngiltere'de iki parlamento kanadı Kral Charles'a taziyelerini ilettiİNGİLTERE, (DHA)- İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Hall'da her iki parlamento kanadı da Kral III. Charles'a Kraliçe'nin ölümü nedeniyle resmi taziyelerini iletti.

İngiltere'de iki parlamento kanadı Kral Charles'a taziyelerini iletti

İNGİLTERE, (DHA)- İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Hall'da her iki parlamento kanadı da Kral III. Charles'a Kraliçe'nin ölümü nedeniyle resmi taziyelerini iletti.

Kral III. Charles ve Konsort Kraliçe Camilla'nın Westminster Hall'a gelmesiyle birlikte Kral Charles'a ilk olarak Lortlar Kamarası Sözcüsü John McFall hitap etti. Lord Mcfall konuşmasında, 'Rahmetli Majesteleri'nin yıllar boyunca neşeli, sınırsız ve güven verici varlığı, bu tür uzun ve ilham verici derin ve benzersiz bağlılığın sonsuza dek sona ereceğini düşünmeyi zorlaştırdı. Hepimiz ölçüsüz bir kayıp hissi duyuyor ve onun (Kraliçe'nin) bağlılığını, nezaketini, mizahını, cesaretini ve metanetinin yanı sıra hayatında demirleyen derin inancını hatırlayacağız' ifadelerini kullandı. McFall daha sonra Kral'a sadakat sözü vererek, Kral'ı parlamentoda kabul etmekten 'gurur ve onur' duyduğunu söyledi.

'ACIMIZ NE KADAR DERİNSE, SİZİN ACINIZIN DAHA DERİN OLDUĞUNU BİLİYORUZ'

McFall'ın ardından Avam Kamarası Sözcüsü Lindsay Hoyle kürsüdeki konuşmasında Kral'a hitap etti. Hoyle hitabında, 'Acımız ne kadar derinse, sizinkinin daha derin olduğunu biliyoruz. Size ve tüm Kraliyet ailesine en içten duygularımızı sunuyoruz. Kraliçe Elizabeth'in bilgeliği ve zarafeti, vatandaşlarımızın özgürlüklerini ve bu krallığın ve İngiliz Milletler Topluluğu'nun temel birliğini güvence altına almada anayasal bir monarşinin değerini görme rolünü gösterdi' ifadelerini kullandı.

TAZİYELERİ KABUL EDEN KRAL CHARLES DA KONUŞMA YAPTI

Her iki parlamento meclisinin taziyeleri iletmesinin ardından konuşma yapan Kral III. Charles ise 'Bugün önünüzde dururken, etrafımızı saran ve bize her iki meclisin üyelerinin de hepimizin iyiliği için böylesine kişisel bir bağlılıkla kendini adadığı hayati parlamenter gelenekleri hatırlatan tarihin ağırlığını hissetmekten kendimi alamıyorum. Parlamento, demokrasinin yaşayan ve nefes alan aracı ve çağrıldığım makamın ortaçağ öncüllerinin bir hatırlatıcısıdır. Lordlarım ve Avam Kamarası üyeleri, bugün Kraliçe'nin uluslarına ve halklarına adanmış hizmetinin olağanüstü süresini anmak için toplandık. Rahmetli Majesteleri ülkesine ve halkına hizmet etmeye ve ulusumuzun kalbinde yer alan değerli anayasal yönetimin ilkelerini korumaya kendini adadı. Tanrı'nın yardımıyla ve sizin tavsiyenizle, sadakatle takip etmeye karar verdiğim özverili bir görev örneği sunuyor' dedi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İngiltere'de iki parlamento kanadı Kral Charles'a taziyelerini iletti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'de iki parlamento kanadı Kral Charles'a taziyelerini iletti - Son Dakika
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