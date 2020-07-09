İngiltere'de iki perakende zinciri toplam 5 bin 300 kişiyi işten çıkaracak - Son Dakika

İngiltere'de iki perakende zinciri toplam 5 bin 300 kişiyi işten çıkaracak

İngiltere'nin en büyük perakendecilerinden olan John Lewis ve Boots, toplamda 5 bin 300 kişinin işten çıkarılacağını söyledi.

İngiltere'nin en büyük perakendecilerinden olan John Lewis ve Boots, toplamda 5 bin 300 kişinin işten çıkarılacağını söyledi.

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Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ekonomisi önemli ölçüde etkilenen İngiltere'nin en büyük ilaç ve sağlık ürünleri zinciri olan Boots, şirketin yönetim merkezinin yeniden yapılandırılacağını, 48 optik şubesinin kapatılacağını ve toplam 4 bin kişinin işine son verileceğini duyurdu. John Lewis'den gelen açıklamaya göre, firma Birmingham ve Watford'daki büyük mağazaların korona virüs kilitlenmesinin azalmasıyla yeniden açılmayacağını belirtirken sekiz mağazasının kapatılacağını ve bin 300 kişinin işten çıkarılacağını belirtti.


Perakende zincirlerinden gelen duyurular, dün İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın korona virüs salgınının ardından ekonominin yeniden canlandırılması için 30 milyar sterlin seviyesindeki yatırım planını açıklamasından bir gün sonra geldi. Ancak, Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın yeni ekonomik desteğinin milyonlarca işçinin işini kaybetmesini durdurmak için yeterli olmayacağı yönünde eleştiriler karşısında Sunak, İngiltere'de "ciddi bir durgunluk" olduğunu söylerken "her işi" koruyamayacağını itiraf etti.


Boots Genel Müdürü Sebastian James, coğu Boots satış noktasının eczane ve sağlık hizmetleri sunmak için kilitlenme boyunca açık kaldığını ancak hareketliliğinin "önemli ölçüde azaldığını" söyledi. Boots yetkilisi, ayrıca sağlık ve bakım ürünlerinde yaklaşık yüzde 50 düşüş yaşadıklarını optisyenlerde ise bu oranın yüzde 70 azaldığını ifade etti.


Gelecek aydan başlayarak hükümet destekli maaş ödeme planının aşamalı olarak kaldırılmasıyla karşı karşıya kalan perakendeciler maaş destekleri geri çekildikçe mağazalardaki personel sayılarını düşürüyor.


Öte yandan dün Maliye Bakanı Sunak, İngiltere Parlamentosunda yaptığı açıklamada, hükümetin korona virüs salgını nedeniyle çalışamayanlara yönelik verdiği maaş desteğinin Ekim ayı sonuna kadar devam edeceğini söylerken programın sona ermesinin ardından işletmelere her çalışan için 3 ay boyunca bin'er sterlin ek destek verileceğini belirtmişti. - MANCHESTER

Koronavirüs, İngiltere, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 17:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de iki perakende zinciri toplam 5 bin 300 kişiyi işten çıkaracak - Son Dakika Ekonomi
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