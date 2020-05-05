İngiltere?de iki yolcu uçağı 5 tonluk köpüğün içinde kaldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiltere?de iki yolcu uçağı 5 tonluk köpüğün içinde kaldı - Son Dakika Dünya

İngiltere?de iki yolcu uçağı 5 tonluk köpüğün içinde kaldı

6 saat önce

? İngiliz havayoluna ait iki yolcu uçağının, apronda bakım halindeyken personel tarafından sabote edildiği ileri sürüldü.

İngiltere?de iki yolcu uçağı 5 tonluk köpüğün içinde kaldı, System.String[]
? İngiliz havayoluna ait iki yolcu uçağının, apronda bakım halindeyken personel tarafından sabote edildiği ileri sürüldü. British Havayolları'na (BA) ait iki yolcu uçağı, yangın geciktirmek için kullanılan köpük içinde kaldı. Aprona yayılan 1 milyar TL değerindeki 5 ton köpüğün, temizlenmesinin iki hafta sürebileceği belirtiliyor.

İngiliz havayoluna ait iki yolcu uçağının, apronda bakım halindeyken personel tarafından sabote edildiği ileri sürüldü. İngiltere'nin Heathrow Havalimanı'nda pazar günü meydana gelen olayda, havalimanlarında yangın söndürmek ve geciktirmek için kullanılan köpük, tamir için bekleyen iki yolcu uçağının bulunduğu alana bir borudan yayıldı.

HAVAYOLLARI TEKNİK ARIZA DEDİ

Olayın sabotaj olduğu üzerinde durulurken, çalışma şartlarından memnun olmayan ya da işten çıkartılan personel olduğundan şüphe ediliyor. Olayın meydana geldiği sırada, alanda 931 mühendisin görev yaptığı açıklandı. British Airways Havayolları tarafından yapılan açıklamada, olayın sabotaj değil, tamamen teknik bir problemden kaynaklandığı ifade edildi.

ÇALIŞANLAR TARAFINDAN SABOTE EDİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Köpüğün yayılmasıyla ilgili ismini vermek istemeyen bir kişi ise  olayın yüksek ihtimalle işten çıkartılan biri tarafından yapıldığı, nedeninin ise, çalışanlar arasında çok fazla memnuniyetsizliğin yaşandığı ileri sürüldü. Havayolları yetkilisi ise basına yaptığı açıklamada, teknik arıza olduğu konusunda ısrar etti.  Aprona yayılan 1 milyar TL değerindeki 5 tonluk köpüğün, temizlenmesinin iki hafta sürebileceği belirtiliyor.


- İngiltere
İngiltere, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 03:56 Kaynak: DHA


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