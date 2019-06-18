İngiltere'de ikinci turun galibi de Johnson oldu
1 saat önce
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin liderlik yarışında partinin Avam Kamarası grubunda yapılan ikinci tur oylamada eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson 126 oyla bir kez daha ilk sırayı aldı.
İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:53
'de iktidardaki Muhafazakar Partinin liderlik yarışında partinin Avam Kamarası grubunda yapılan ikinci tur oylamada eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson
126 oyla bir kez daha ilk sırayı aldı.
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