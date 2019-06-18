Son Dakika Haberleri: İngiltere'de ikinci turun galibi de Johnson oldu
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İngiltere'de ikinci turun galibi de Johnson oldu

1 saat önce

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin liderlik yarışında partinin Avam Kamarası grubunda yapılan ikinci tur oylamada eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson 126 oyla bir kez daha ilk sırayı aldı.

İngiltere'de ikinci turun galibi de Johnson oldu, System.String[]
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin liderlik yarışında partinin Avam Kamarası grubunda yapılan ikinci tur oylamada eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson 126 oyla bir kez daha ilk sırayı aldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:53 
İngiltere, Ekonomi
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