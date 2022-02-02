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İngiltere'de iklim değişikliği nedeniyle bitkiler 1 ay erken çiçek açıyor - Son Dakika

İngiltere'de iklim değişikliği nedeniyle bitkiler 1 ay erken çiçek açıyor

02.02.2022 17:36
İngiltere'de iklim değişikliği nedeniyle bitkiler 1 ay erken çiçek açıyor

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, iklim değişikliğinin, bitkilerin ortalama 1 ay erken çiçek açmasına neden olduğunu ortaya koydu.

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, iklim değişikliğinin, bitkilerin ortalama 1 ay erken çiçek açmasına neden olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, 18'inci yüzyıldan bugüne kadar kayıtların bulunduğu "Doğanın Takvimi" adlı veri tabanında, 406 bitki türüne ait 400 binden fazla gözleme odaklandı ve bitkilerin erken çiçek açması ile artan küresel sıcaklıklar arasında güçlü bağlantı olduğunu buldu.

Araştırmada, bitkilerin, 1987'den 2019'a kadar olan ortalama ilk çiçek açma tarihinin, 1753 ile 1986 arasındaki verilerle karşılaştırıldığında 1 ay önce olduğu tespit edildi.

"Sonuçlar endişe verici"

Cambridge Üniversitesinden araştırmanın başyazarı Prof. Dr. Ulf Buntgen, erken çiçek açma zamanlarıyla bağlantılı ekolojik riskler nedeniyle sonuçların gerçekten "endişe verici" olduğuna işaret etti.

Buntgen, "Bitkiler çok erken çiçek açtığında, geç don onları öldürebilir. Fakat daha da büyük risk, ekolojik uyumsuzluktur." değerlendirmesinde bulundu.

Ulf Buntgen, küresel sıcaklıkların, mevcut oranlarda artmaya devam etmesi halinde, İngiltere'de baharın şubat ayında başlayabileceği uyarısında bulundu.

Araştırmanın sonuçları "Proceedings of the Royal Society B" dergisinde yayımlandı.

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Araştırma, England, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de iklim değişikliği nedeniyle bitkiler 1 ay erken çiçek açıyor - Son Dakika


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