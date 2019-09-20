İngiltere'de iklim değişikliğine karşı protesto
1 saat önce
Protesto yürüyüşünden detaylar İngiltere'nin başkenti Londra'da çok sayıda kişi küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla gösteri yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:14 Kaynak: AA
Protesto yürüyüşünden detaylar İngiltere'nin başkenti Londra'da çok sayıda kişi küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla gösteri yaptı.
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