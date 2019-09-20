Son Dakika Haberleri: İngiltere'de iklim değişikliğine karşı protesto
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İngiltere'de iklim değişikliğine karşı protesto

1 saat önce

Protesto yürüyüşünden detaylar İngiltere'nin başkenti Londra'da çok sayıda kişi küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla gösteri yaptı.

Protesto yürüyüşünden detaylar İngiltere'nin başkenti Londra'da çok sayıda kişi küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla gösteri yaptı.

İngiltere'de iklim değişikliğine karşı protesto

İngiltere, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:14 Kaynak: AA
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