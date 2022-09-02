İngiltere'de çevreci göstericiler kendilerini Avam Kamarası Başkanı'nın koltuğuna yapıştırdı - Son Dakika
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İngiltere'de çevreci göstericiler kendilerini Avam Kamarası Başkanı'nın koltuğuna yapıştırdı

02.09.2022 17:12
İngiltere'de çevreci göstericiler kendilerini Avam Kamarası Başkanı'nın koltuğuna yapıştırdı

İngiltere'de iklim krizini ele almak için halk meclisi kurulması talebinde bulunan çevreci protestocular, kendilerini Avam Kamarası Başkanı Lindsey Hoyle'ın koltuğuna yapıştırarak eylem yaptı.

İngiltere'de iklim krizini ele almak için halk meclisi kurulması talebinde bulunan çevreci protestocular, kendilerini Avam Kamarası Başkanı Lindsey Hoyle'ın koltuğuna yapıştırarak eylem yaptı.

"Extinction Rebellion" adlı çevreci grubun 3 destekçisi, kendilerini Avam Kamarası Başkanı'nın koltuğuna yapıştırırken diğer 2 protestocu ise "İnsanların karar vermesine izin verin" ve "Halk meclisi şimdi" yazılı pankartlar taşıdı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, protestocuların, parlamentoya yapılan resmi bir turla binaya girdikleri ve daha sonda gruptan ayrıldıkları öğrenildi.

Parlamentonun dışındaki bazı gösteriler ise kendilerini binanın demirlerine zincirledi.

Protestonun hemen ardından polis, itfaiye ve ambulans ekipleri olay yerine geldi.

Polis memurları eyleme katılan göstericileri çevreledi ve şarkı söyleyen bir kalabalığı da parlamentonun dışına çıkardı.

"Extinction Rebellion" adlı çevreci grup, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yaklaşık 50 destekçisinin iklim krizini ele almak amacıyla halk meclisi talep ederek, parlamentonun içinde şiddet içermeyen eylemde bulunduklarını belirtti.

Grup, "Protesto, Westminster'deki yolsuzluğu durdurmak, siyaseti güncellemek ve insanların karar vermesine izin vermek için bir halk meclisine ihtiyacına işaret ediyor." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'de çevreci göstericiler kendilerini Avam Kamarası Başkanı'nın koltuğuna yapıştırdı - Son Dakika

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