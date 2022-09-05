İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss oldu - Son Dakika
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İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss oldu

05.09.2022 14:50
İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss oldu

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Liz Truss, ülkenin yeni başbakanı oldu.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Liz Truss, ülkenin yeni başbakanı oldu.

Partideki liderlik seçimi ve liderin görevden alınması süreçlerini yürüten organı "1922 Komitesi" Başkanı Milletvekili Sir Graham Brady, başkent Londra'daki Kraliçe 2. Elizabeth Konferans Merkezi'nde parti üyelerinin yaptığı oylamanın sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, oylamada, Liz Truss 81 bin 326 oy alırken, rakibi Rishi Sunak 60 bin 399 oyda kaldı.

Böylelikle, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderlik yarışını kazanan Truss, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazandı.

Evli ve 2 çocuk annesi Truss, Margaret Thatcher ve Theresa May'den sonra "İngiltere'nin 3. kadın başbakanı" oldu.

Truss, yarın hükümeti kurma görevini alacak

Başbakan Boris Johnson, yarın tatilini İskoçya'daki Balmoral Malikanesi'nde geçiren Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sunacak ve ardından Truss, Kraliçe'den yeni hükümeti kurma görevini alacak.

Yeni Başbakan Truss, Kraliçe ile görüşmesinin ardından başkent Londra'ya dönecek ve burada bir konuşma yapacak.

Liz Truss'ın yarın yeni kabineyi açıklaması öngörülüyor.

Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss oldu - Son Dakika

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