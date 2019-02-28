Son Dakika Haberleri: İngiltere'de İlk Kez Bir Üniversite, Terapi Köpeğini İşe Aldı

İngiltere'de İlk Kez Bir Üniversite, Terapi Köpeğini İşe Aldı

39 dakika önce

İngiltere'nin Nottingham şehrinde bulunan Nottingham Trent Üniversitesi bir terapi köpeğini işe aldı.

İngiltere'de İlk Kez Bir Üniversite, Terapi Köpeğini İşe Aldı, System.String[]
İngiltere'nin Nottingham şehrinde bulunan Nottingham Trent Üniversitesi bir terapi köpeğini işe aldı.

İngiltere'nin Nottingham şehrinde bulunan Nottingham Trent Üniversitesi, öğrencilerin stresle mücadele etmesine yardımcı olmak için Jimmy Chipolata adlı sosis köpeği işe aldı. Sosis köpek olarak da bilinen Dakhund cinsi Jimmy, iş, sınav veya kariyer beklentileri ile vurgulanan öğrencilere psikolojik destek sağlıyor. Öğrenci İstihdamı Başkanı Debra Easter ile beraber çalışan Jimmy Nottingham Trent Üniversitesinde popüler bir yüz.

Kurtarma köpeği Jimmy'nin önceden kendini iki katı büyüklüğünde ve aşırı kilodan yürüyemediğini söyleyen Öğrenci İstihdamı Başkanı Easter, şimdi Jimmy'nin stresle mücadele eden öğrencileri yatıştırmaya yardım ettiğini söyledi. Jimmy'nin gittiği her yerde öğrenci dikkatini topladığını söyleyen Easter, Jimmy'nin ön plana çıkmayı sevdiğini ve birileri onu görmezden gelirse üzüldüğünü söyledi. - LONDRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:59 Kaynak: İHA

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