İngiltere'de ilk korona virüsü tespit edildi - Son Dakika

İngiltere'de iki kişide korona virüsü tespit edildiği duyuruldu.

Çin'de ortaya çıkan ve şimdiye kadar 213 kişinin ölümüne neden olan korona virüsü, İngiltere'de de ortaya çıktı. İngiltere Sağlık Bakanlığı, iki kişide korona virüsü tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Aynı aileden 2 kişide korona virüsü tespit ettik. Hastalar kontrol altında tutuluyor" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)