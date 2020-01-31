İngiltere'de ilk korona virüsü tespit edildi - Son Dakika
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İngiltere'de ilk korona virüsü tespit edildi

6 saat önce

İngiltere'de iki kişide korona virüsü tespit edildiği duyuruldu.

İngiltere'de ilk korona virüsü tespit edildi, System.String[]

İngiltere'de iki kişide korona virüsü tespit edildiği duyuruldu.

Çin'de ortaya çıkan ve şimdiye kadar 213 kişinin ölümüne neden olan korona virüsü, İngiltere'de de ortaya çıktı. İngiltere Sağlık Bakanlığı, iki kişide korona virüsü tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Aynı aileden 2 kişide korona virüsü tespit ettik. Hastalar kontrol altında tutuluyor" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:10 Kaynak: İHA
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