- İngiltere'de ilk ticari uzay hava yolu mekiği tanıtıldı- Uzaya uçuş kişi başı 250 bin dolar - Son Dakika

- İngiltere'de ilk ticari uzay hava yolu mekiği tanıtıldı- Uzaya uçuş kişi başı 250 bin dolar

- İngiltere'de ilk ticari uzay hava yolu mekiği tanıtıldı Uzaya uçuş kişi başı 250 bin dolar İngiltere'de Virgin Group'a ait ilk ticari uzay hava yolu mekiği Virgin Galactic'in tanıtımı yapıldı.

- İngiltere'de ilk ticari uzay hava yolu mekiği tanıtıldı

Uzaya uçuş kişi başı 250 bin dolar

MANCHESTER - İngiltere'de Virgin Group'a ait ilk ticari uzay hava yolu mekiği Virgin Galactic'in tanıtımı yapıldı.

İngiltere'de 2004 yılında İngiliz girişimci Sir Richard Branson tarafından kurulan Virgin Galactic, 6 kişilik yolcu kabininin iç tasarım tanıtımını yaptı. Londra tasarım ajansı Seymourpowell ile iş birliğine dayalı olarak tasarlanan uzay mekiği Virgin Galactic, uzaya düzenli ticari uçuşlar yapmayı hedeflediğini açıkladı. Şirketin sahibi Richard Branson yaptığı açıklamada, "Bu kabin, sizin ve benim gibi binlerce insanın uzay uçuşu hayalini güvenle gerçekleştirmesini sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır" dedi. Yetkililer, uzaya gitmek isteyen kişilere astronot eğitimi verileceğini ifade ederken, uzaya düzenlenecek ticari uçuşlar açıldığında kişi başı ödenecek tutarın 250 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 750 bin TL) olacağı ifade edildi.

Virgin Galactic'in tasarımında bulunan kişisel koltuk arkası ekranlar ile canlı uçuş verileri gösterilecek. Aynı zamanda uzay mekiğinde bulunan 12 büyük pencere sayesinde kabinde bulunan yolcuların her biri için rahat görüş alanı sağlanırken, mekikteki 16 kamera da yolcuların deneyimlerini kaydedecek.

Bu yıl ilk ticari uzay uçuşuna katılmayı planlayan Virgin Galactic'in yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uçuşunu ertelediğini belirten George Whitesides, bekleyişlerinin yakında biteceğini aktardı. Whitesides, "Bir sonraki uçuşumuzda sistem kontrolü yapmak için sadece 2 pilot olacak ve sonra arkada 4 kişi daha olacak. Bu testlerin kaç uçuş olacağını henüz paylaşmadık çünkü nasıl önce gittiğini görmeliyiz. Ama oldukça hızlı ilerleyebiliriz" dedi.

Whitesides bu testlerin Virgin Galactic'in ticari hizmetini sunması için zemin hazırlayacağını, uçuşların bundan sonra ticari hizmet başlayacağını belirtti. "Virgin Galactic, uzayda uçmak için şu ana kadarki en şaşırtıcı kabin olacak" diyen Whitesides, "Kabinin arkasında inanılmaz bir ayna var. Bence bu en havalı şeylerden biri olacak. Çünkü insanlar kendilerini uzayda görebilme deneyimine sahip olacak" diye konuştu.

ABD Federal Havacılık İdaresi'nden ticari işletme lisansına sahip olan Virgin Galactic, dünyanın ilk özel amaçlı ticari uzay limanı olan ABD'deki New Mexico Spaceport America'dan uzay uçuşları düzenlemeyi hedefliyor.

- İngiltere'de ilk ticari uzay hava yolu mekiği tanıtıldı- Uzaya uçuş kişi başı 250 bin dolar

Richard Branson, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 09:06

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - İngiltere'de ilk ticari uzay hava yolu mekiği tanıtıldı- Uzaya uçuş kişi başı 250 bin dolar - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Final maçı öncesi kadrolar belli oldu! İşte sahaya çıkacak ilk 11'ler Son Dakika: Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet iddialarına yanıt verdi: Soruşturuluyor Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi Siyaset kulislerini sallayan iddia! Muharrem İnce yeni parti kuruyor Son Dakika: Türkiye'de 29 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 942 yeni vaka tespit edildi Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi Son Dakika: Süper Lig'de bu sezon küme düşme kaldırıldı Sınav sonucunu öğrendikten sonra kayıplara karışan genç bulundu İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi Bayram harçlığı verileceği haberlerine İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı Bugün evlenecek olan Gupse Özay ve Barış Arduç'un nikah detayları belli oldu Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı         
15:36
Eski eşi ünlü Rus atleti bavula koyup ormana götürdü, çiçek verip serbest bıraktı! Eski eşi ünlü Rus atleti bavula koyup ormana götürdü, çiçek verip serbest bıraktı!         
15:28
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi         
15:20
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı         
15:02
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı         
14:47
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü         
14:31
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı         
14:18
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı         
13:54
Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti         
13:35
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak         
13:26
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı         
13:21
Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu         
13:19
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı         
13:01
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti         
12:13
Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi         
11:47
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı         
11:21
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı         
11:19
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı         
10:32
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu         
10:17
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi         
10:09
Fatih Terim, Arda Turan transferini duyurdu: Onu istiyorum, geliyor Fatih Terim, Arda Turan transferini duyurdu: Onu istiyorum, geliyor         
10:06
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı         
09:52
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü 500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü         
09:42
Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına kaymakamlık soruşturma başlattı Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına kaymakamlık soruşturma başlattı         
09:34
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait         
09:22
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu         
09:17
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı         
08:03
Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor         
07:23
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu         
01:17
Kim Kardashian'la Kanye West arasında sular durulmuyor! Arabada ağladı Kim Kardashian'la Kanye West arasında sular durulmuyor! Arabada ağladı         
00:44
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı         
18:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2020 21:26:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - İngiltere'de ilk ticari uzay hava yolu mekiği tanıtıldı- Uzaya uçuş kişi başı 250 bin dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei