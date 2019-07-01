İngiltere’de imalat sektörü daraldı
1 saat önce
IHS Market CIPS verilerine göre İngiltere'de imalat satın alım yöneticileri endeksi (PMI) haziran ayında 48 seviyesine geriledi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:58
IHS Market CIPS verilerine göre İngiltere
'de imalat satın alım yöneticileri endeksi (PMI) haziran ayında 48 seviyesine geriledi.
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