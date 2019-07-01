Son Dakika Haberleri: İngiltere’de imalat sektörü daraldı
Son Dakika Ekonomi Haber

İngiltere’de imalat sektörü daraldı

1 saat önce

IHS Market CIPS verilerine göre İngiltere'de imalat satın alım yöneticileri endeksi (PMI) haziran ayında 48 seviyesine geriledi.

İngiltere’de imalat sektörü daraldı, System.String[]
IHS Market CIPS verilerine göre İngiltere'de imalat satın alım yöneticileri endeksi (PMI) haziran ayında 48 seviyesine geriledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:58 
İngiltere, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Haziran ayının son günü yağan kar herkesi şaşırttı: İnanılmaz bir yağış var Haziran'da fiyatı en fazla artan ürün sivri biber, en fazla düşen ürün ise karpuz oldu Ekonomistler Haziran'da enflasyonun yüzde 0,08 artmasını bekliyor Benzine 27 kuruş zam bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 18:55:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere’de imalat sektörü daraldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]