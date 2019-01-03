Son Dakika Haberleri: İngiltere'de İmalat Sektörü Kalifiye Eleman Bulmakta Zorlanıyor

İngiltere'de İmalat Sektörü Kalifiye Eleman Bulmakta Zorlanıyor

1 saat önce

İngiltere'de imalat sektörü kalifiyeli eleman yetersizliğinde son 30 yıldır en kötü dönemini yaşıyor.

İngiltere'de İmalat Sektörü Kalifiye Eleman Bulmakta Zorlanıyor, System.String[]
İngiltere'de imalat sektörü kalifiyeli eleman yetersizliğinde son 30 yıldır en kötü dönemini yaşıyor.

Brexit referandumunun yapıldığı 2016 yılından itibaren, Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeden gelen eleman sayısı 1989 yılından bu yana en düşük seviyede.

Britanya Ticaret Odası (BCC)'na göre, İngiltere'de her beş imalatçıdan dört tanesi 2018 yılının son aylarında kalifiyeli işçi bulmakta zorlandığını söyledi.

BCC'nin ülke genelinde 6 bin üretici ile yaptığı araştırmada, imalat sektöründe yüzde 81'inin ve hizmet sektöründeki yüzde 70'inin işe uygun, yetenekli ve tecrübeli eleman bulmakta sıkıntılar yaşadıkları ortaya çıktı.

İmalat sektörü, işçi yetersizliği ile mücadele ederken  hizmet sektöründe yer alan bankalar, oteller, restoranlar da eleman bulmakta zorlanıyor.

Brexit ile birlikte AB üyesi ülkelerden  İngiltere'ye çalışmak için gelen göçmenlerin sayısında halen düşüş yaşanıyor.

Bununla birlikte İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla Avrupa'dan gelen göçmen sayısını yüzde 80'e kadar düşürmeyi hedefliyor.

Guardian gazetesine göre, Avrupa'dan İngiltere'ye gelen göçmen sayısı son 6 yılın en düşük seviyesinde. Bu düşüşte, İngiltere'nin para birimi Sterlin'in değerinin dolar karşısında düşmesi de etkili oldu. - Yağcı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:04 Kaynak: DHA

Britanya, İşçi, Avrupa Birliği, İngiltere, Dünya
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