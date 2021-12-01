İngiltere'de İmalat Sektörünün Girdi Maliyetleri Kasım Ayında Rekor Seviyede Artış Gösterdi

IHS Markit tarafından yapılan Kasım ayı İngiltere satın alma yöneticileri endeksi (PMI) 1 Aralık Çarşamba günü kamuoyu ile paylaşıldı. Araştırma raporunda imalat sektöründe girdi maliyet artışlarından şikayet eden firma yöneticilerinin rekor seviyede arttığı ve bu enflasyonist etkinin İngiltere Merkez Bankası üzerinde faiz artışı yönünde baskı yaratmakta olduğu belirtildi.

Kasım ayında İngiltere imalat sektörü PMI endeksi Ekim ayına göre 0, 3 puan artarak 58, 1 olarak gerçekleşti.

PMI endeksinde üretici fiyat enflasyonuna temel gösterge teşkil eden fabrika girdi maliyetleri kalemi, 1992 yılından bu yana ilk kez rekor seviyede bir artış gösterdi.

Bu haftanın başında yayınlanan İngiltere Sanayi Konfederasyonu'nun yayınladığı bir araştırmada da, girdi maliyetlerinin son 20 yılın en hızlı ivmesi ile artmakta olduğunu ortaya koymuştu.

Uzmanlar İngiltere Merkez Bankasının bu girdi maliyet artışlarını yakından takip ettiğini belirtiyorlar.

Her ne kadar Merkez Bankası uzmanları, sanayi firmalarının kullandığı enerji fiyatlarındaki sıçramaları borçlanma maliyetlerini yükseltme yoluyla kontrol edemeyeceklerinin farkında olsalar da, ülkedeki yüksek enflasyona müdahale etmemeleri halinde, piyasa gözündeki güvenilirliklerinin sarsılmasından da endişe ediyorlar.

Çarşamba günü erken saatlerde yayınlanan bir diğer piyasa araştırmasında da, salgın nedeniyle kırılan tedarik zincirleri ve artan enflasyona bağlı olarak, İngiltere'de perakende sektörünün son iki yıldır ilk kez ürünlerin raf fiyatlarında artışa gittiklerini ortaya koydu.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü