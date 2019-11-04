Son Dakika Haberleri: İngiltere'de inşaat sektörü ekimde daraldı
Son Dakika Ekonomi İngiltere'de inşaat sektörü ekimde daraldı

İngiltere'de inşaat sektörü ekimde daraldı

7 saat önce

İngiltere'de inşaat sektörü geçen ay daraldı.

İngiltere'de inşaat sektörü ekimde daraldı, System.String[]

İngiltere'de inşaat sektörü geçen ay daraldı.

IHS Markit/CIPS verilerine göre, İngiltere'de inşaat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekimde 44,2 oldu. İnşaat sektörü PMI, bir önceki ay 43,2 seviyesinde bulunuyordu.

Son PMI verisi ile birlikte İngiltere'de inşaat sektörü, son 6 aydır art arda daralmış oldu.

PMI verilerinde 50 seviyesinin altı sektörel daralmaya işaret ederken, bu seviyesinin üstü sektörel büyüme olarak yorumlanıyor.

IHS Markit Economisti Tim Moore, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İngiltere'de inşaat şirketlerinin performansı ekim ayında politik belirsizlik ve duraklayan ekonomik koşullar nedeniyle bozulma yaşadı." ifadesini kullandı.

İngiltere, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz bebek ürünleri zinciri Mothercare, iflas başvurusu yapacak
Genç kadın, eğlence mekanından çıkarken öldürüldü IAG, İspanyol hava yolu şirketi Air Europa'yı 1,1 milyar dolara satın alıyor Şarkıcı Ebru Polat, Ezhel'in Aya isimli şarkısında kalça dansı yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 23:48:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere'de inşaat sektörü ekimde daraldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]