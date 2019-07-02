İngiltere'de inşaat sert daraldı
1 saat önce
İngiltere'de inşaat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 43,1 seviyesine geriledi.
İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:22
'de inşaat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 43,1 seviyesine geriledi.
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