Son Dakika Haberleri: İngiltere'de inşaat sert daraldı
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İngiltere'de inşaat sert daraldı

1 saat önce

İngiltere'de inşaat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 43,1 seviyesine geriledi.

İngiltere'de inşaat sert daraldı, System.String[]
İngiltere'de inşaat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 43,1 seviyesine geriledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:22 
İngiltere, Ekonomi
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